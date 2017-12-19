19 декабря 2017, 17:19
Ford Sollers озвучил прогноз на 2018 год
Благодаря более умеренным колебаниям курса рубля и снижению ключевой ставки, в 2017 году на рынке наметилась стабилизация. Меры господдержки, лизинговые и кредитные программы вернули отложенный потребительский спрос.
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Еще одной стратегической ставкой 2017 года стала модель Transit и ее специальные модификации. Несмотря на то, что сам сегмент в этом году, скорее, стагнирует, производителю удалось увеличить долю на рынке. За 11 месяцев 2017 года продано 8248 коммерческих автомобилей марки, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По прогнозу компании, в 2018 году российский авторынок продолжит восстанавливаться с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники. В значительной степени рынок будет зависеть от объема господдержки, а программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» станут главными стимулирующими факторами для покупки в кредит.
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