5 декабря 2019, 13:34
Ford Sollers попросили поторопиться с продажей завода во Всеволожске
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Конвейер всеволожского завода Ford остановился в июне 2019 года. Покупкой предприятия интересовались, как минимум, два автопроизводителя. Но переговоры с Ford Sollers не увенчались успехом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал компанию Ford Sollers ускорить поиски инвесторов.
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Однако, по всей видимости, переговоры ни к чему не привели. Предприятие до сих пор не продано. Накануне на ежегодной пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал Ford Sollers ускорить процесс поиска инвесторов и продажи всеволожского автозавода. Для региона полноценно функционирующее предприятие – это новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет.
На сегодняшний день Ford выпускает в РФ только фургоны Transit. Сборка продолжается на заводе Ford Sollers в Елабуге. В сентябре здесь стартовало производство обновленной версии модели. Фургоны отличаются усиленным кузовом, модернизированным салоном и расширенной палитрой цветов. Все Ford Transit оснащаются дизельными турбомоторами объемом 2,2 литра, которые доступны в разных вариантах мощности: от 125 до 155 лошадиных сил. Продажи «Транзитов» в России стабильно растут. Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
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