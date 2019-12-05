Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 декабря 2019, 13:34

Ford Sollers попросили поторопиться с продажей завода во Всеволожске

  • 892
  • 0
Конвейер всеволожского завода Ford остановился в июне 2019 года. Покупкой предприятия интересовались, как минимум, два автопроизводителя. Но переговоры с Ford Sollers не увенчались успехом. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал компанию Ford Sollers ускорить поиски инвесторов.
Ранее мы писали
Сегодня последний рабочий день для более 700 сотрудников всеволожского предприятия Ford. Сборочный конвейер ...
Читать далее
На автозаводе во Всеволожске собирали две модели Ford: Focus и Mondeo. Численность персонала превышала 900 человек. В конце марта 2019 года компания Ford Sollers объявила о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России. В июне предприятие было законсервировано. Интерес к покупке завода проявили сразу два инвестора. Осведомленные источники говорили о китайских и корейских автопроизводителях.

Однако, по всей видимости, переговоры ни к чему не привели. Предприятие до сих пор не продано. Накануне на ежегодной пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал Ford Sollers ускорить процесс поиска инвесторов и продажи всеволожского автозавода. Для региона полноценно функционирующее предприятие – это новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет.

На сегодняшний день Ford выпускает в РФ только фургоны Transit. Сборка продолжается на заводе Ford Sollers в Елабуге. В сентябре здесь стартовало производство обновленной версии модели. Фургоны отличаются усиленным кузовом, модернизированным салоном и расширенной палитрой цветов. Все Ford Transit оснащаются дизельными турбомоторами объемом 2,2 литра, которые доступны в разных вариантах мощности: от 125 до 155 лошадиных сил. Продажи «Транзитов» в России стабильно растут. Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Ka New
Мы продаем, а что Вас интересует?
Ольга
Форум Ford Focus
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
Форум Ford Galaxy
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
я
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Форд
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Повышение утильсбора. Чем грозит покупателю
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford Sollers попросили поторопиться с продажей завода во Всеволожске
{{material_126822}}На автозаводе во Всеволожске собирали две модели Ford: Focus и Mondeo. Численность персонала превышала 900 человек. В конце марта 2019 года компания Ford Sollers объявила о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России. В июне предприятие было законсервировано. Интерес к покупке завода проявили сразу два инвестора. Осведомленные источники говорили о китайских и корейских автопроизводителях.Однако, по всей видимости, переговоры ни к чему не привели. Предприятие до сих пор не продано. Накануне на ежегодной пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал Ford Sollers ускорить процесс поиска инвесторов и продажи всеволожского автозавода. Для региона полноценно функционирующее предприятие – это новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет.На сегодняшний день Ford выпускает в РФ только фургоны Transit. Сборка продолжается на заводе Ford Sollers в Елабуге. В сентябре здесь стартовало производство обновленной версии модели. Фургоны отличаются усиленным кузовом, модернизированным салоном и расширенной палитрой цветов. Все Ford Transit оснащаются дизельными турбомоторами объемом 2,2 литра, которые доступны в разных вариантах мощности: от 125 до 155 лошадиных сил. Продажи «Транзитов» в России стабильно растут. Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ульяновск Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.