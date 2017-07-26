26 июля 2017, 13:30

Ford Sollers предоставит 1500 автомобилей для такси Uber

Компания Ford Sollers поставит 1,5 тысячи автомобилей Ford Focus российского производства сервису #BERITAXI, который является одним из партнеров Uber в России. Автопарк пополнится моделями в кузове универсал в специальной комплектации.
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Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Объявлений: 2977
Отзывов: 21
Автомобили, предназначенные для пассажирских перевозок, оснащены бензиновым двигателем Ti-VCT объемом 1,6 л (105 л.с.) и механической коробкой передач, обеспечивающими расход топлива в смешанном режиме не более 6 л/100 км.

В пользовании сервиса #BERITAXI уже есть почти 700 авто, которые были поставлены в мае и июне текущего года. Финансовым партнером сделки выступила лизинговая компания «КОНТРОЛ Лизинг».

#BERITAXI предпочли автомобили марки Ford по причине их надежности, безопасности и оптимальной стоимости владения. Во всех автомобилях такси присутствуют системы активной и пассивной безопасности, ассистенты помощи водителю, антиблокировочная система тормозов ABS, электронная система курсовой устойчивости (ESP) c функцией контроля тяги и поддержки экстренного торможения (EBD), а также система помощи при трогании в гору (HLA). Также используется технология Ford MyKey, позволяющая водителю настраивать собственные параметры для безопасного вождения - ограничение максимальной скорости, звука аудиосистемы, блокировку отключения систем активной безопасности.

Комфорт пассажиров будет обеспечен наличием кондиционера и аудиосистемы. Клиенты также могут использовать дополнительные опции и виде детского кресла, зарядного устройства для гаджетов и бесплатного Интернета по W-Fi.

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Ford Sollers предоставит 1500 автомобилей для такси Uber
{{model_421}}Автомобили, предназначенные для пассажирских перевозок, оснащены бензиновым двигателем Ti-VCT объемом 1,6 л (105 л.с.) и механической коробкой передач, обеспечивающими расход топлива в смешанном режиме не более 6 л/100 км.В пользовании сервиса #BERITAXI уже есть почти 700 авто, которые были поставлены в мае и июне текущего года. Финансовым партнером сделки выступила лизинговая компания «КОНТРОЛ Лизинг».#BERITAXI предпочли автомобили марки Ford по причине их надежности, безопасности и оптимальной стоимости владения. Во всех автомобилях такси присутствуют системы активной и пассивной безопасности, ассистенты помощи водителю, антиблокировочная система тормозов ABS, электронная система курсовой устойчивости (ESP) c функцией контроля тяги и поддержки экстренного торможения (EBD), а также система помощи при трогании в гору (HLA). Также используется технология Ford MyKey, позволяющая водителю настраивать собственные параметры для безопасного вождения - ограничение максимальной скорости, звука аудиосистемы, блокировку отключения систем активной безопасности.Комфорт пассажиров будет обеспечен наличием кондиционера и аудиосистемы. Клиенты также могут использовать дополнительные опции и виде детского кресла, зарядного устройства для гаджетов и бесплатного Интернета по W-Fi.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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