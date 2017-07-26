Ford Sollers предоставит 1500 автомобилей для такси Uber
В пользовании сервиса #BERITAXI уже есть почти 700 авто, которые были поставлены в мае и июне текущего года. Финансовым партнером сделки выступила лизинговая компания «КОНТРОЛ Лизинг».
#BERITAXI предпочли автомобили марки Ford по причине их надежности, безопасности и оптимальной стоимости владения. Во всех автомобилях такси присутствуют системы активной и пассивной безопасности, ассистенты помощи водителю, антиблокировочная система тормозов ABS, электронная система курсовой устойчивости (ESP) c функцией контроля тяги и поддержки экстренного торможения (EBD), а также система помощи при трогании в гору (HLA). Также используется технология Ford MyKey, позволяющая водителю настраивать собственные параметры для безопасного вождения - ограничение максимальной скорости, звука аудиосистемы, блокировку отключения систем активной безопасности.
Комфорт пассажиров будет обеспечен наличием кондиционера и аудиосистемы. Клиенты также могут использовать дополнительные опции и виде детского кресла, зарядного устройства для гаджетов и бесплатного Интернета по W-Fi.
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