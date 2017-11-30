30 ноября 2017, 17:15

Ford Sollers запускает образовательный проект

Речь идет о внедрении системы дуального образования в Ленинградской области и Татарстане. В проекте участвуют 10 ССУЗов из регионов присутствия производственных предприятий Ford Sollers, где компания является одним из крупнейших работодателей.
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Ford Sollers запускает образовательный проект Ford

Для обучения по новой системе выбрана специальность «Мехатроника» как наиболее перспективная и востребованная в условиях массового перехода на автоматизированное производство и роботизацию.

По данным совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении мехатроника является приоритетной среди специальностей, требующих актуализации профессиональных стандартов в 2017 году.

Программа тренингов, которые пройдут 11-13 декабря 2047 года, включает в себя введение в принципы дуального образования на примере уже разработанных модулей по специальности «Мехатроника», а также воркшоп на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Специалисты расскажут преподавателям об адаптации существующих учебных программ под требования дуального обучения и ознакомят с профессиональными модулями по мехатронике на практике с демонстрацией лабораторий учебных заведений и заводского оборудования, предназначенного для занятий со студентами.

В случае успешного внедрения курса мехатроники в ССУЗах компания Ford Sollers намерена развивать образовательный проект и готова принять на практику пилотную группу студентов, обучающихся по дуальной модели.

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Ford Sollers запускает образовательный проект
Для обучения по новой системе выбрана специальность «Мехатроника» как наиболее перспективная и востребованная в условиях массового перехода на автоматизированное производство и роботизацию. По данным совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении мехатроника является приоритетной среди специальностей, требующих актуализации профессиональных стандартов в 2017 году. Программа тренингов, которые пройдут 11-13 декабря 2047 года, включает в себя введение в принципы дуального образования на примере уже разработанных модулей по специальности «Мехатроника», а также воркшоп на заводе Ford Sollers в Елабуге. Специалисты расскажут преподавателям об адаптации существующих учебных программ под требования дуального обучения и ознакомят с профессиональными модулями по мехатронике на практике с демонстрацией лабораторий учебных заведений и заводского оборудования, предназначенного для занятий со студентами. В случае успешного внедрения курса мехатроники в ССУЗах компания Ford Sollers намерена развивать образовательный проект и готова принять на практику пилотную группу студентов, обучающихся по дуальной модели.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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