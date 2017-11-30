Ford Sollers запускает образовательный проект
Для обучения по новой системе выбрана специальность «Мехатроника» как наиболее перспективная и востребованная в условиях массового перехода на автоматизированное производство и роботизацию.
По данным совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении мехатроника является приоритетной среди специальностей, требующих актуализации профессиональных стандартов в 2017 году.
Программа тренингов, которые пройдут 11-13 декабря 2047 года, включает в себя введение в принципы дуального образования на примере уже разработанных модулей по специальности «Мехатроника», а также воркшоп на заводе Ford Sollers в Елабуге.
Специалисты расскажут преподавателям об адаптации существующих учебных программ под требования дуального обучения и ознакомят с профессиональными модулями по мехатронике на практике с демонстрацией лабораторий учебных заведений и заводского оборудования, предназначенного для занятий со студентами.
В случае успешного внедрения курса мехатроники в ССУЗах компания Ford Sollers намерена развивать образовательный проект и готова принять на практику пилотную группу студентов, обучающихся по дуальной модели.
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