28 июля 2017, 11:02

Ford Sollers запустил новую программу лизинга

Российское подразделение Ford запускает специальную программу лизинга для корпоративных клиентов. Покупателям доступны скидки, участие в программе субсидирования до 10% от авансового платежа, а также пониженная процентная ставка и минимальный размер удорожания.
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Ford Transit
Выпускается с 1991 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Объявлений: 71
Отзывов: 8
Другими преимуществами программы являются возможность выбрать график погашения задолженности – убывающий, дифференцированный, аннуитетный, услуги персонального менеджера, а также сокращенное время принятие решения по сделке – всего 8 рабочих часов. Для покупки автомобиля Ford необходим минимальный пакет документов без предоставления финансовой отчётности.

К примеру, микроавтобус Transit обойдется клиентам от 25 700 рублей ежемесячно сроком до 36 месяцев с авансовым платежом в 10% от стоимости. Дополнительные скидки возможны за счёт программ trade-in, утилизации и государственных субсидий по лизингу.

Напомним, что в I полугодии 2017-го рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.

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АНАТОЛИЙ
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| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
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Ford Sollers запустил новую программу лизинга
{{model_2064}} Другими преимуществами программы являются возможность выбрать график погашения задолженности – убывающий, дифференцированный, аннуитетный, услуги персонального менеджера, а также сокращенное время принятие решения по сделке – всего 8 рабочих часов. Для покупки автомобиля Ford необходим минимальный пакет документов без предоставления финансовой отчётности. К примеру, микроавтобус Transit обойдется клиентам от 25 700 рублей ежемесячно сроком до 36 месяцев с авансовым платежом в 10% от стоимости. Дополнительные скидки возможны за счёт программ trade-in, утилизации и государственных субсидий по лизингу.Напомним, что в I полугодии 2017-го рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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