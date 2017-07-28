28 июля 2017, 11:02
Ford Sollers запустил новую программу лизинга
Российское подразделение Ford запускает специальную программу лизинга для корпоративных клиентов. Покупателям доступны скидки, участие в программе субсидирования до 10% от авансового платежа, а также пониженная процентная ставка и минимальный размер удорожания.
Ford Transit
Выпускается с 1991 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
К примеру, микроавтобус Transit обойдется клиентам от 25 700 рублей ежемесячно сроком до 36 месяцев с авансовым платежом в 10% от стоимости. Дополнительные скидки возможны за счёт программ trade-in, утилизации и государственных субсидий по лизингу.
Напомним, что в I полугодии 2017-го рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
МАСЛО В ТОСОЛЕ
| Кому: Vik это уже побогаче)
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное