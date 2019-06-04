4 июня 2019, 16:13
Ford Sollers завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
- 671
- 0
Компания Ford Sollers сообщила о прекращении производства легковых автомобилей на заводе в Набережных Челнах. Остановлен конвейер и на предприятии в Елабуге, где выпускали двигатели. Сборку автомобилей во Всеволожске прекратят через 10 дней.
Ранее мы писали
Всеволожский завод Ford Sollers закроется в середине июня 2019 года. При добровольном увольнении сотрудники ...Читать далее
Помимо предприятия в Набережных Челнах, прекратилось производство моторов на заводе в Елабуге. На очереди – закрытие всеволожского автозавода. Сейчас здесь собирают последние Ford Focus и Ford Mondeo. Конвейер остановят 13 – 14 июня. По словам председателя местного профсоюза Михаила Сергеева, документы на продажу площадки во Всеволожске получит компания из структуры Ford и в сентябре 2019 года займется реализацией. В числе заинтересованных в покупке сторон ранее называли корейские и китайские бренды.
СП Ford Sollers сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Компания займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Привет всем автолюбителям. Решил поделится отзывом о Ford Focus Wagon, (вып. конец 2013) . Сборка - Германия. Коробка Power Shift. Двигатель атмосферный, 1.6 на 125 л.с. Привод передний. Комплектация Sport Plus. Price 26 000 у.е. Надеюсь мой отзыв будет полезен всем кто заинтересован в приобретении ...
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
Цитата:| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве