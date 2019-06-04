4 июня 2019, 16:13

Ford Sollers завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

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Компания Ford Sollers сообщила о прекращении производства легковых автомобилей на заводе в Набережных Челнах. Остановлен конвейер и на предприятии в Елабуге, где выпускали двигатели. Сборку автомобилей во Всеволожске прекратят через 10 дней.
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На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах выпускали хэтчбеки Ford Fiesta и кроссоверы Ford Ecosport. В конце марта СП Ford Sollers официально подтвердило, появившиеся еще в начале 2019 года тревожные слухи: производство легковых автомобилей в России сворачивают, совместное предприятие Ford Sollers реструктурируют. Под сокращение попали сотни рабочих. Со всеми сотрудниками компания попыталась договориться о выплате компенсаций в случае добровольного увольнения. 

Помимо предприятия в Набережных Челнах, прекратилось производство моторов на заводе в Елабуге. На очереди – закрытие всеволожского автозавода. Сейчас здесь собирают последние Ford Focus и Ford Mondeo. Конвейер остановят 13 – 14 июня. По словам председателя местного профсоюза Михаила Сергеева, документы на продажу площадки во Всеволожске получит компания из структуры Ford и в сентябре 2019 года займется реализацией. В числе заинтересованных в покупке сторон ранее называли корейские и китайские бренды.

СП Ford Sollers сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Компания займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.

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Ford Sollers завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
{{material_126193}}На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах выпускали хэтчбеки Ford Fiesta и кроссоверы Ford Ecosport. В конце марта СП Ford Sollers официально подтвердило, появившиеся еще в начале 2019 года тревожные слухи: производство легковых автомобилей в России сворачивают, совместное предприятие Ford Sollers реструктурируют. Под сокращение попали сотни рабочих. Со всеми сотрудниками компания попыталась договориться о выплате компенсаций в случае добровольного увольнения. Помимо предприятия в Набережных Челнах, прекратилось производство моторов на заводе в Елабуге. На очереди – закрытие всеволожского автозавода. Сейчас здесь собирают последние Ford Focus и Ford Mondeo. Конвейер остановят 13 – 14 июня. По словам председателя местного профсоюза Михаила Сергеева, документы на продажу площадки во Всеволожске получит компания из структуры Ford и в сентябре 2019 года займется реализацией. В числе заинтересованных в покупке сторон ранее называли корейские и китайские бренды.СП Ford Sollers сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Компания займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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