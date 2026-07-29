Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

29 июля 2026, 13:16

Ford стал лидером по числу отзывов автомобилей в США за последние годы

Ford стал лидером по числу отзывов автомобилей в США за последние годы

Каждый второй отзыв - Ford: почему 13,5 миллиона авто оказались под прицелом и какой опасный дефект

Ford стал лидером по числу отзывов автомобилей в США за последние годы

Неожиданный антирекорд: почти половина всех отозванных автомобилей в США приходится на Ford. 13,5 млн машин отправлены на сервис, а новая кампания затронула даже свежие модели. Что грозит владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Неожиданный антирекорд: почти половина всех отозванных автомобилей в США приходится на Ford. 13,5 млн машин отправлены на сервис, а новая кампания затронула даже свежие модели. Что грозит владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов эта новость может стать тревожным сигналом: даже крупнейшие мировые бренды не застрахованы от масштабных технических проблем. Ford, один из самых узнаваемых автопроизводителей, оказался в центре внимания из-за рекордного количества отзывных кампаний в США. Это не просто статистика - речь идет о реальных рисках для владельцев и о том, как меняется отношение к безопасности на рынке.

По информации «Российской Газеты», к концу июля 2026 года Ford инициировал 61 сервисную кампанию, затронув почти 13,5 миллиона автомобилей. Для сравнения, за тот же период все автопроизводители США вместе взятые провели 226 отзывов, охвативших 26,7 миллиона машин. Таким образом, почти каждый второй отозванный автомобиль в стране - это Ford. Последний случай связан с дефектом задних сидений: если водительское кресло неожиданно отклонится назад, пассажиры второго ряда могут оказаться заблокированы в салоне.

В рамках новой кампании под отзыв попали 79 579 автомобилей, включая 64 409 экземпляров Ford Explorer 2026-2027 годов выпуска и 15 170 Lincoln Aviator тех же лет. Проблема проявляется не только при движении: спинка кресла может самопроизвольно отклоняться даже при пустом салоне, если активирована функция памяти положения сидений. Это происходит при дистанционном запуске двигателя, удаленном открытии дверей или когда владелец приближается к автомобилю. Причина - некорректная работа электропривода, который ошибочно определяет положение кресла, связанного с памятью настроек.

Если спинка продолжит движение назад, она способна задеть пассажира второго ряда. В таких случаях система обнаружения препятствий и функция обратного хода работают нестабильно, что увеличивает риск травм или защемления. Как отмечают специалисты, неисправность не приводит к резкому сдвигу кресла во время движения, но создает опасные ситуации при посадке и высадке пассажиров.

Масштаб проблемы подчеркивает, насколько важно для производителей своевременно реагировать на даже незначительные сбои в электронике. В последние годы автопром сталкивается с ростом числа отзывов, связанных именно с электронными системами и сложными функциями комфорта. Это подтверждает и опыт других компаний: например, недавно Nissan был вынужден отозвать сотни тысяч машин из-за ошибок в маркировке, что также стало заметным событием на рынке. О том, как массовые сервисные кампании влияют на доверие к брендам и какие риски несут для покупателей, можно судить по анализу ситуации с импортом автомобилей из Киргизии.

Для справки: отзывные кампании - это не только репутационные потери для автогигантов, но и важный инструмент повышения безопасности на дорогах. В США действует строгая система контроля, и производители обязаны информировать владельцев о любых потенциальных угрозах. В случае с Ford речь идет о самой масштабной волне отзывов за последние годы, что может повлиять на стандарты проверки новых моделей и усилить требования к электронным компонентам. Важно помнить, что даже современные автомобили с продвинутыми функциями не застрахованы от технических сбоев, а своевременное устранение дефектов - залог безопасности для всех участников дорожного движения.

Упомянутые марки: Ford, Lincoln, Nissan
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