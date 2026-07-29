Каждый второй отзыв - Ford: почему 13,5 миллиона авто оказались под прицелом и какой опасный дефект

29 июля 2026, 13:16
Ford стал лидером по числу отзывов автомобилей в США за последние годы
Ford стал лидером по числу отзывов автомобилей в США за последние годы
Неожиданный антирекорд: почти половина всех отозванных автомобилей в США приходится на Ford. 13,5 млн машин отправлены на сервис, а новая кампания затронула даже свежие модели. Что грозит владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов эта новость может стать тревожным сигналом: даже крупнейшие мировые бренды не застрахованы от масштабных технических проблем. Ford, один из самых узнаваемых автопроизводителей, оказался в центре внимания из-за рекордного количества отзывных кампаний в США. Это не просто статистика - речь идет о реальных рисках для владельцев и о том, как меняется отношение к безопасности на рынке.
По информации «Российской Газеты», к концу июля 2026 года Ford инициировал 61 сервисную кампанию, затронув почти 13,5 миллиона автомобилей. Для сравнения, за тот же период все автопроизводители США вместе взятые провели 226 отзывов, охвативших 26,7 миллиона машин. Таким образом, почти каждый второй отозванный автомобиль в стране - это Ford. Последний случай связан с дефектом задних сидений: если водительское кресло неожиданно отклонится назад, пассажиры второго ряда могут оказаться заблокированы в салоне.
В рамках новой кампании под отзыв попали 79 579 автомобилей, включая 64 409 экземпляров Ford Explorer 2026-2027 годов выпуска и 15 170 Lincoln Aviator тех же лет. Проблема проявляется не только при движении: спинка кресла может самопроизвольно отклоняться даже при пустом салоне, если активирована функция памяти положения сидений. Это происходит при дистанционном запуске двигателя, удаленном открытии дверей или когда владелец приближается к автомобилю. Причина - некорректная работа электропривода, который ошибочно определяет положение кресла, связанного с памятью настроек.
Если спинка продолжит движение назад, она способна задеть пассажира второго ряда. В таких случаях система обнаружения препятствий и функция обратного хода работают нестабильно, что увеличивает риск травм или защемления. Как отмечают специалисты, неисправность не приводит к резкому сдвигу кресла во время движения, но создает опасные ситуации при посадке и высадке пассажиров.
Масштаб проблемы подчеркивает, насколько важно для производителей своевременно реагировать на даже незначительные сбои в электронике. В последние годы автопром сталкивается с ростом числа отзывов, связанных именно с электронными системами и сложными функциями комфорта. Это подтверждает и опыт других компаний: например, недавно Nissan был вынужден отозвать сотни тысяч машин из-за ошибок в маркировке, что также стало заметным событием на рынке. О том, как массовые сервисные кампании влияют на доверие к брендам и какие риски несут для покупателей, можно судить по анализу ситуации с импортом автомобилей из Киргизии.
Для справки: отзывные кампании - это не только репутационные потери для автогигантов, но и важный инструмент повышения безопасности на дорогах. В США действует строгая система контроля, и производители обязаны информировать владельцев о любых потенциальных угрозах. В случае с Ford речь идет о самой масштабной волне отзывов за последние годы, что может повлиять на стандарты проверки новых моделей и усилить требования к электронным компонентам. Важно помнить, что даже современные автомобили с продвинутыми функциями не застрахованы от технических сбоев, а своевременное устранение дефектов - залог безопасности для всех участников дорожного движения.
Похожие материалы Форд, Линкольн, Ниссан
-
29.07.2026, 18:14
Почему трейд-ин работает не для всех и что советуют эксперты при оценке машины
Обмен автомобиля по системе трейд-ин позволяет уехать на новой машине уже в день обращения, но стоимость выкупа часто оказывается ниже рыночной. Разбираемся, как устроен процесс, какие нюансы влияют на итоговую сумму и что важно знать перед визитом к дилеру.Читать далее
-
29.07.2026, 17:58
Geely Monjaro и Volga K50: сравнение цен, оснащения и перспектив на рынке
Сравнение Geely Monjaro и Volga K50 актуально для тех, кто выбирает между проверенным брендом и выгодой локальной сборки. В материале - ключевые отличия комплектаций, нюансы обслуживания и долгосрочные перспективы обеих моделей на российском рынке.Читать далее
-
29.07.2026, 17:39
Владение Haval Jolion 2026: сколько реально тратить на обслуживание и страховку
Haval Jolion с полным приводом - один из самых обсуждаемых кроссоверов 2026 года. В материале разбираются ключевые статьи расходов, реальные траты на топливо, страховку и обслуживание, а также нюансы, которые важно учесть при покупке именно сейчас.Читать далее
-
29.07.2026, 17:17
Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке
Сравнение Belgee X50+ и Changan CS35PLUS актуально для тех, кто ищет компактный SUV с оптимальным набором опций и разумной ценой. В материале - ключевые отличия, особенности оснащения и нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
-
29.07.2026, 17:07
Газовое топливо для легковых авто: почему экономия стала иллюзией в 2026 году
В 2026 году ситуация на рынке автомобилей с ГБО изменилась. Экономия стала неочевидной для владельцев. Технические сложности выросли. Водителям стоит задуматься о целесообразности перехода.Читать далее
-
29.07.2026, 16:53
Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов
Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, особенно при выборе двигателя. В материале разбираются плюсы и минусы популярных моторов, а также дается экспертная оценка их надежности и эксплуатационных особенностей. Это важно для тех, кто планирует покупку или уже владеет этим автомобилем.Читать далее
-
29.07.2026, 16:45
Как по цвету выхлопа определить скрытые проблемы подержанного авто
Проверка машины перед покупкой не всегда требует визита в автосервис. Важно знать простые приемы. Некоторые признаки видны даже без оборудования. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
29.07.2026, 16:23
Kia представила новый электрокроссовер Syros: старт предзаказов и особенности
Kia запускает предзаказы на Syros - электрокроссовер, который обещает стать самой доступной моделью бренда в Индии. Цена удивляет, а технические характеристики и оснащение вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывается за привлекательной стоимостью и какие опции доступны - объяснил эксперт. Читать далее
-
29.07.2026, 16:12
Пять лидеров рынка: какие автомобили с ГБО чаще всего выбирают в России в 2026
Свежие данные о продажах автомобилей с газобаллонным оборудованием за первое полугодие 2026 года показывают устойчивый интерес к коммерческим моделям и отечественным легковым авто. Эксперты отмечают, что бизнес все чаще выбирает газовые версии для экономии.Читать далее
-
29.07.2026, 15:31
В каких регионах России сохраняется дефицит бензина и как это влияет на рынок
В некоторых регионах ограничения на продажу бензина уже сняли, но проблемы с доступностью топлива остаются. Почему автолюбители вынуждены менять привычки, как реагируют АЗС и что грозит рынку - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему ситуация важна именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Форд, Линкольн, Ниссан
-
29.07.2026, 18:14
Почему трейд-ин работает не для всех и что советуют эксперты при оценке машины
Обмен автомобиля по системе трейд-ин позволяет уехать на новой машине уже в день обращения, но стоимость выкупа часто оказывается ниже рыночной. Разбираемся, как устроен процесс, какие нюансы влияют на итоговую сумму и что важно знать перед визитом к дилеру.Читать далее
-
29.07.2026, 17:58
Geely Monjaro и Volga K50: сравнение цен, оснащения и перспектив на рынке
Сравнение Geely Monjaro и Volga K50 актуально для тех, кто выбирает между проверенным брендом и выгодой локальной сборки. В материале - ключевые отличия комплектаций, нюансы обслуживания и долгосрочные перспективы обеих моделей на российском рынке.Читать далее
-
29.07.2026, 17:39
Владение Haval Jolion 2026: сколько реально тратить на обслуживание и страховку
Haval Jolion с полным приводом - один из самых обсуждаемых кроссоверов 2026 года. В материале разбираются ключевые статьи расходов, реальные траты на топливо, страховку и обслуживание, а также нюансы, которые важно учесть при покупке именно сейчас.Читать далее
-
29.07.2026, 17:17
Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке
Сравнение Belgee X50+ и Changan CS35PLUS актуально для тех, кто ищет компактный SUV с оптимальным набором опций и разумной ценой. В материале - ключевые отличия, особенности оснащения и нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
-
29.07.2026, 17:07
Газовое топливо для легковых авто: почему экономия стала иллюзией в 2026 году
В 2026 году ситуация на рынке автомобилей с ГБО изменилась. Экономия стала неочевидной для владельцев. Технические сложности выросли. Водителям стоит задуматься о целесообразности перехода.Читать далее
-
29.07.2026, 16:53
Какой двигатель для Lada Vesta выбрать: сравнение 8- и 16-клапанных моторов
Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, особенно при выборе двигателя. В материале разбираются плюсы и минусы популярных моторов, а также дается экспертная оценка их надежности и эксплуатационных особенностей. Это важно для тех, кто планирует покупку или уже владеет этим автомобилем.Читать далее
-
29.07.2026, 16:45
Как по цвету выхлопа определить скрытые проблемы подержанного авто
Проверка машины перед покупкой не всегда требует визита в автосервис. Важно знать простые приемы. Некоторые признаки видны даже без оборудования. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
29.07.2026, 16:23
Kia представила новый электрокроссовер Syros: старт предзаказов и особенности
Kia запускает предзаказы на Syros - электрокроссовер, который обещает стать самой доступной моделью бренда в Индии. Цена удивляет, а технические характеристики и оснащение вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывается за привлекательной стоимостью и какие опции доступны - объяснил эксперт. Читать далее
-
29.07.2026, 16:12
Пять лидеров рынка: какие автомобили с ГБО чаще всего выбирают в России в 2026
Свежие данные о продажах автомобилей с газобаллонным оборудованием за первое полугодие 2026 года показывают устойчивый интерес к коммерческим моделям и отечественным легковым авто. Эксперты отмечают, что бизнес все чаще выбирает газовые версии для экономии.Читать далее
-
29.07.2026, 15:31
В каких регионах России сохраняется дефицит бензина и как это влияет на рынок
В некоторых регионах ограничения на продажу бензина уже сняли, но проблемы с доступностью топлива остаются. Почему автолюбители вынуждены менять привычки, как реагируют АЗС и что грозит рынку - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему ситуация важна именно сейчас.Читать далее