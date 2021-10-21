Ford теперь производит Mustang Mach-E и в Китае
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Прошло два месяца с того момента, как Star Awards назвал Ford Mustang Mach-E лучшим электрическим автомобилем 2021 года. Первый собранный образец Mustang Mach-E накануне сошел с конвейера завода Changan Ford в Чунцине. Автопроизводитель рассчитывает начать поставки кроссоверов местного производства своим китайским покупателям к концу текущего года.
Ford будет продавать Mach-E через свою развивающуюся сеть городских магазинов электромобилей по всей стране. Теперь покупатели в Китае могут внести залог за Mustang Mach-E RWD. Тем, кто успеет подписать документы до конца года, получат преимущества в виде расширенной гарантии на автомобиль и аккумулятор, помощь на дороге и реферальный бонус. Кто выберет GT First Edition, получат эксклюзивный подарочный пакет премиум-класса ограниченного выпуска, изготовленного на заказ.
По данным CLTC (китайский цикл испытаний легковых автомобилей), Mustang Mach-E RWD может проехать до 619 километров на одной зарядке аккумуляторов. На китайском рынке модель GT предлагает пиковую мощность 481 л.с. (359 кВт) и 680 Нм крутящего момента. Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет порядка 3,65 секунды.
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