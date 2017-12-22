22 декабря 2017, 16:15

Ford тестирует Ranger XLT

Фотографы-«шпионы» выследили новую модификацию пикапа Ford Ranger – XLT – во время прохождения дорожных испытаний. Модель предназначена, прежде всего, для коммерческого использования.
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Ford тестирует Ranger XLT Ford
Ford Ranger
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Отзывов: 6
От обычного варианта новинка отличается заниженным дорожным просветом, колесными дисками и покрышками менее агрессивного дизайна. Также автомобиль получил  защитный пластиковый обвес кузова и совершенно другую решетку радиатора.

Ожидается, что в линейку XLT-версии войдут экономичные турбированный моторы семейства EcoBoost. А вот 3,2-литровый дизельный мотор, вероятнее всего, не предложат. В качестве коробки передач выступит 9-ступенчатый «автомат».

Премьера коммерческого варианта пикапа Ford Ranger состоится уже в следующем году. По предварительным данным, в качестве площадки для премьеры производитель выберет автосалон в Детройте.
Новинки и концепт кары Форд

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Ford тестирует Ranger XLT
{{model_1787}}От обычного варианта новинка отличается заниженным дорожным просветом, колесными дисками и покрышками менее агрессивного дизайна. Также автомобиль получил  защитный пластиковый обвес кузова и совершенно другую решетку радиатора.Ожидается, что в линейку XLT-версии войдут экономичные турбированный моторы семейства EcoBoost. А вот 3,2-литровый дизельный мотор, вероятнее всего, не предложат. В качестве коробки передач выступит 9-ступенчатый «автомат».Премьера коммерческого варианта пикапа Ford Ranger состоится уже в следующем году. По предварительным данным, в качестве площадки для премьеры производитель выберет автосалон в Детройте.
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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