22 декабря 2017, 16:15
Ford тестирует Ranger XLT
Фотографы-«шпионы» выследили новую модификацию пикапа Ford Ranger – XLT – во время прохождения дорожных испытаний. Модель предназначена, прежде всего, для коммерческого использования.
Ford Ranger
Выпускается с 1999 г.
Новый от 1 369 000 до 1 615 000 Р
Отзывов: 6
Ожидается, что в линейку XLT-версии войдут экономичные турбированный моторы семейства EcoBoost. А вот 3,2-литровый дизельный мотор, вероятнее всего, не предложат. В качестве коробки передач выступит 9-ступенчатый «автомат».
Премьера коммерческого варианта пикапа Ford Ranger состоится уже в следующем году. По предварительным данным, в качестве площадки для премьеры производитель выберет автосалон в Детройте.
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