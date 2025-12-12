Уникальный кемпер на базе Ford Transit 148 AWD – что скрывает проект Vanlife Collective

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 18:20

Ford Transit AWD: дом на колесах с модульной платформой и зимней подготовкой

Ford Transit AWD: дом на колесах с модульной платформой и зимней подготовкой

Уникальный кемпер на базе Ford Transit 148 AWD – что скрывает проект Vanlife Collective

Ford Transit AWD: дом на колесах с модульной платформой и зимней подготовкой

В 2023 году в Орегоне собрали необычный кемпер на базе Ford Transit. Внутри – модульная платформа, подъемная кровать и автономная электрика. Зимняя подготовка делают авто интересным для путешествий. Цена и детали комплектации удивляют. Узнайте, чем еще выделяется этот фургон.

В 2023 году в Орегоне собрали необычный кемпер на базе Ford Transit. Внутри – модульная платформа, подъемная кровать и автономная электрика. Зимняя подготовка делают авто интересным для путешествий. Цена и детали комплектации удивляют. Узнайте, чем еще выделяется этот фургон.

В городе Худ-Ривер команда Vanlife Collective создала необычный дом на колесах на базе Ford Transit 148 AWD 2023 года. Этот проект сразу привлек внимание модульной платформой Sherpa, которая позволяет легко менять конфигурацию салона под разные задачи. В основе лежат идеи простоты и возможности доработки, что особенно важно для тех, кто любит путешествовать и не хочет ограничивать себя стандартными решениями.

Фото: explorevanx.com

Внутри фургона установлена ​​подъемная кровать с выступом по горизонтали, что обеспечивает комфортный сон даже на неровной поверхности. Для дополнительных удобств предусмотрен матрас Roam Rest, а также откидное сиденье Freedman GoEs, рассчитанное на двух пассажиров. В распоряжении владельца — вместительный холодильник на 86 литров, современная индукционная плита и система водоснабжения, рассчитанная на зимние условия. Электрооборудование включает литиевую батарею емкостью 400 Ач, инвертор Victron на 2000 Вт, возможность подзарядки от генератора, внешний источник и солнечные панели мощностью 400 Вт.

Фото: explorevanx.com

Автомобиль оснащён подогреваемыми сиденьями, обновленной приборной панелью, фаркопом и лифтом подвески на 2 дюйма. Важной особенностью стала подготовка к дальнейшему дооснащению: уже проложена проводка для кондиционера, выделено место на крышке, предусмотрена установка маркизы. Боковые подножки позволяют размещать водяные баки под днищем, а кухонный модуль и батарею можно легко перемещать внутри салона.

Фото: explorevanx.com

Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть индивидуальная электросистема, дополнительное пассажирское кресло, емкость для чистой воды, шкафы, холодильник и плита, насос для воды, бак для серой воды, обогреватель, кухонный гарнитур, вращающиеся сиденья и улучшенные кресла. Для уединения и защиты от солнца на окнах предусмотрены специальные шторки.

Фургон оснащен круиз-контролем, нестандартными дисками, внешним освещением, багажником для велосипедов, выездными отсеками для хранения, высокой крышей, поворотной, портативной плитой, вентилятором на крыше, креплением для лыж и фаркопом. Стоимость такого кемпера – 147 000 долларов, что вполне объяснимо с учетом всех доработок и возможностей для дальнейшей кастомизации.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Ижевск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться