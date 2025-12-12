Уникальный кемпер на базе Ford Transit 148 AWD – что скрывает проект Vanlife Collective

12 декабря 2025, 18:20
Ford Transit AWD: дом на колесах с модульной платформой и зимней подготовкой
В 2023 году в Орегоне собрали необычный кемпер на базе Ford Transit. Внутри – модульная платформа, подъемная кровать и автономная электрика. Зимняя подготовка делают авто интересным для путешествий. Цена и детали комплектации удивляют. Узнайте, чем еще выделяется этот фургон.
В городе Худ-Ривер команда Vanlife Collective создала необычный дом на колесах на базе Ford Transit 148 AWD 2023 года. Этот проект сразу привлек внимание модульной платформой Sherpa, которая позволяет легко менять конфигурацию салона под разные задачи. В основе лежат идеи простоты и возможности доработки, что особенно важно для тех, кто любит путешествовать и не хочет ограничивать себя стандартными решениями.
Внутри фургона установлена подъемная кровать с выступом по горизонтали, что обеспечивает комфортный сон даже на неровной поверхности. Для дополнительных удобств предусмотрен матрас Roam Rest, а также откидное сиденье Freedman GoEs, рассчитанное на двух пассажиров. В распоряжении владельца — вместительный холодильник на 86 литров, современная индукционная плита и система водоснабжения, рассчитанная на зимние условия. Электрооборудование включает литиевую батарею емкостью 400 Ач, инвертор Victron на 2000 Вт, возможность подзарядки от генератора, внешний источник и солнечные панели мощностью 400 Вт.
Автомобиль оснащён подогреваемыми сиденьями, обновленной приборной панелью, фаркопом и лифтом подвески на 2 дюйма. Важной особенностью стала подготовка к дальнейшему дооснащению: уже проложена проводка для кондиционера, выделено место на крышке, предусмотрена установка маркизы. Боковые подножки позволяют размещать водяные баки под днищем, а кухонный модуль и батарею можно легко перемещать внутри салона.
Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть индивидуальная электросистема, дополнительное пассажирское кресло, емкость для чистой воды, шкафы, холодильник и плита, насос для воды, бак для серой воды, обогреватель, кухонный гарнитур, вращающиеся сиденья и улучшенные кресла. Для уединения и защиты от солнца на окнах предусмотрены специальные шторки.
Фургон оснащен круиз-контролем, нестандартными дисками, внешним освещением, багажником для велосипедов, выездными отсеками для хранения, высокой крышей, поворотной, портативной плитой, вентилятором на крыше, креплением для лыж и фаркопом. Стоимость такого кемпера – 147 000 долларов, что вполне объяснимо с учетом всех доработок и возможностей для дальнейшей кастомизации.
