Оснащение как в квартире: от стиральной машины до солнечных панелей — что скрыто внутри у Ford Transit из Китая

Ford Transit из Китая: автодом с двумя кроватями, санузлом и запасом автономии

Ford Transit из Китая - это автодом почти шестиметровой длины с двумя полноценными кроватями, отдельным санузлом, мощной энергосистемой и большим запасом воды. Такой вариант подходит для тех, кто ищет не просто кемпер на выходные, а комфортное решение для длительных путешествий и жизни в дороге.

Автодома часто привлекают эффектным внешним видом, но в реальности важнее грамотная планировка и бытовой комфорт. Новый Ford Transit из Китая - пример того, как можно совместить простор, автономность и продуманное оснащение без лишних дизайнерских изысков. Здесь нет выдвижных стен или террас, зато есть две кровати, отдельный санузел, полноценная кухня и большой запас воды - всё, что нужно для жизни в дороге.

В отличие от многих компактных кемперов, где приходится идти на компромиссы, этот Transit предлагает почти 6 метров длины и ширину 2350 мм. Это позволяет разместить не только спальные зоны, но и отдельную кухню, санузел, вместительные шкафы, стиральную машину и багажный отсек. Задний привод и двойные колеса обеспечивают устойчивость на трассе и позволяют уверенно перевозить тяжелый жилой модуль, хотя для бездорожья такой вариант не предназначен.

В кабине - автоматическая коробка, круиз-контроль и поворотные кресла, что особенно ценно на длинных маршрутах. Передние сиденья легко превращаются в часть жилого пространства, а это значит, что днем в салоне можно комфортно сидеть всей семьей, не мешая друг другу.

Главная зона отдыха - два отдельных авиационных кресла с электроприводом и складной стол. Здесь же находятся телевизор Xiaomi 32” Smart TV, аудиосистема Bluetooth, система видеонаблюдения и вентиляция. Такая компоновка позволяет не только отдыхать, но и работать или проводить время в дороге с максимальным удобством.

Автономность - сильная сторона этого автодома. Литий-ионный аккумулятор на 10 кВт·ч, солнечные панели мощностью 600 Вт, инвертор на 3000 Вт и запас воды 200 литров позволяют не зависеть от кемпингов и стоянок с инфраструктурой. Это особенно актуально для путешествий по России, где не всегда можно рассчитывать на удобства вдали от крупных городов.

Кухня оборудована двухдверным холодильником Arena, системой очистки воды Xiaomi, микроволновкой, вытяжкой и уличной дизельной плитой. Такой набор позволяет готовить как внутри, так и снаружи, не превращая салон в кухню после жарки или готовки с сильными запахами.

Санузел представляет собой отдельную зону с душем, складной раковиной, зеркалом с подсветкой, окном и вентилятором. Это не формальная шторка, а полноценное пространство для гигиены, что особенно важно в долгих поездках.

Для поддержания климата и бытового комфорта предусмотрены дизельный отопитель, водонагреватель, кондиционер TCL и стиральная машина Daewoo. Такой набор переводит автодом из разряда «переночевать» в полноценное жилье на колесах.

Снаружи установлены тент Fiamma, уличный душ, электрическая ступенька, сквозной багажник, лестница на крышу, велосипедная стойка и стабилизационные опоры. Всё это делает стоянки удобнее и расширяет возможности для активного отдыха.

Ford Transit из Китая рассчитан на тех, кто планирует длительные маршруты, путешествия с семьей или компанией, а также ценит автономность и бытовой комфорт. Важно учитывать, что для управления потребуется категория C, а задний привод ограничивает возможности на бездорожье. Зато на трассе и в кемпингах такой автодом раскрывает все свои плюсы. Стоимость автодома составляет 4 755 000 рублей.

Для сравнения, на рынке встречаются и другие интересные варианты - например, китайские минивэны с классической АКПП и атмосферным мотором, как в обзоре о BAW MPV с семью местами. Однако именно Transit выделяется сочетанием автономности, планировки и бытового оснащения, что особенно актуально для российских условий.