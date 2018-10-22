22 октября 2018, 13:55

Ford Transit обзавелся новыми версиями

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Компания Ford Sollers объявила о расширении линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Покупателям стали доступны две новые версии фургонов: с длинной базой и средней крышей, а также с передним приводом и увеличенной максимальной массой.
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Фургон Ford с цельнометаллическим кузовом до сих пор был доступен только с высокой крышей. Сейчас у покупателей появился выбор. Средняя крыша уменьшает габаритную высоту фургона на 240 мм и позволяет эксплуатировать его без ограничений по высоте проезда. 

Переднеприводная модификация цельнометаллического фургона теперь предлагается с увеличенной до 3,5 тонн максимальной разрешенной массой. Это стало возможно благодаря усиленной подвеске. Кроме того, фургон отличается иным передаточным числом главной пары, которое улучшило приемистость автомобиля даже при полной загрузке. А новые 16-дюймовые колесные диски Ford Transit дополнительно увеличивают дорожный просвет.

Базовые комплектации некоторых версий фургонов и микроавтобусов Ford Transit пополнились топливным предпусковым нагревателем. Данную опцию накануне наступления холодов инженеры Ford Sollers внедрили в ответ на пожелания клиентов.

В России Ford Transit продолжает удерживать лидирующие позиции среди коммерческих автомобилей иностранных брендов. Причем в сегменте фургонов грузоподъемностью до 2 тонн его рыночная доля достигает 60%. Всего с января по сентябрь 2018 года в России года было реализовано более 8,3 тысяч новых Ford Transit, что на 40% больше, чем годом ранее.
По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Форд Транзит
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Остапенко Евгений
Автомобили для перевозки грузов
| Кому: Vik это уже побогаче)
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Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
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Ford Transit обзавелся новыми версиями
{{material_124470}}Фургон Ford с цельнометаллическим кузовом до сих пор был доступен только с высокой крышей. Сейчас у покупателей появился выбор. Средняя крыша уменьшает габаритную высоту фургона на 240 мм и позволяет эксплуатировать его без ограничений по высоте проезда. Переднеприводная модификация цельнометаллического фургона теперь предлагается с увеличенной до 3,5 тонн максимальной разрешенной массой. Это стало возможно благодаря усиленной подвеске. Кроме того, фургон отличается иным передаточным числом главной пары, которое улучшило приемистость автомобиля даже при полной загрузке. А новые 16-дюймовые колесные диски Ford Transit дополнительно увеличивают дорожный просвет.Базовые комплектации некоторых версий фургонов и микроавтобусов Ford Transit пополнились топливным предпусковым нагревателем. Данную опцию накануне наступления холодов инженеры Ford Sollers внедрили в ответ на пожелания клиентов.В России Ford Transit продолжает удерживать лидирующие позиции среди коммерческих автомобилей иностранных брендов. Причем в сегменте фургонов грузоподъемностью до 2 тонн его рыночная доля достигает 60%. Всего с января по сентябрь 2018 года в России года было реализовано более 8,3 тысяч новых Ford Transit, что на 40% больше, чем годом ранее.
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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