22 октября 2018, 13:55
Ford Transit обзавелся новыми версиями
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Компания Ford Sollers объявила о расширении линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Покупателям стали доступны две новые версии фургонов: с длинной базой и средней крышей, а также с передним приводом и увеличенной максимальной массой.
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Переднеприводная модификация цельнометаллического фургона теперь предлагается с увеличенной до 3,5 тонн максимальной разрешенной массой. Это стало возможно благодаря усиленной подвеске. Кроме того, фургон отличается иным передаточным числом главной пары, которое улучшило приемистость автомобиля даже при полной загрузке. А новые 16-дюймовые колесные диски Ford Transit дополнительно увеличивают дорожный просвет.
Базовые комплектации некоторых версий фургонов и микроавтобусов Ford Transit пополнились топливным предпусковым нагревателем. Данную опцию накануне наступления холодов инженеры Ford Sollers внедрили в ответ на пожелания клиентов.
В России Ford Transit продолжает удерживать лидирующие позиции среди коммерческих автомобилей иностранных брендов. Причем в сегменте фургонов грузоподъемностью до 2 тонн его рыночная доля достигает 60%. Всего с января по сентябрь 2018 года в России года было реализовано более 8,3 тысяч новых Ford Transit, что на 40% больше, чем годом ранее.
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