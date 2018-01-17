17 января 2018, 15:47
Ford Transit - самый продаваемый LCV среди иностранных брендов в России
Ford Transit стал лидером продаж в классе легких коммерческих автомобилей среди моделей иностранных брендов в России по итогам 2017 года. Автомобиль разошелся тиражом 9 031 экземпляров, что на 62,4% больше, чем в 2016 году.
Автомобиль доступен с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая 4WD. Также наличие российского R&D центра Ford Sollers позволило разработать свыше 55 модицификаций специального и социального назначения. Среди владельцев «Транзита» - крупные российские и зарубежные компании, а также федеральные и региональные государственные заказчики, которые заинтересованы в обновлении транспортной инфраструктуры.
Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
Наибольшей популярностью у покупателей пользовался базовый цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей полной массой 3100 кг (Duratorq 2.2, 125 л.с. 6-ступенчатая МКП, передний привод). Вторым по объему продаж выступает тяжелое шасси, для которого предлагается широкий спектр надстроек.
В 2017 году Transit Custom и Tourneo Сustom дополнили модельный ряд коммерческих автомобилей Ford и в позволили укрепить позиции бренда на российском рынке. Продажи моделей составили 294 и 275 автомобилей соответственно.
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Отзывы по теме
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
| Кому: Vik это уже побогаче)
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
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