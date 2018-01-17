17 января 2018, 15:47

Ford Transit - самый продаваемый LCV среди иностранных брендов в России

Ford Transit стал лидером продаж в классе легких коммерческих автомобилей среди моделей иностранных брендов в России по итогам 2017 года. Автомобиль разошелся тиражом 9 031 экземпляров, что на 62,4% больше, чем в 2016 году.
^

Автомобиль доступен с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая 4WD. Также наличие российского R&D центра Ford Sollers позволило разработать свыше 55 модицификаций специального и социального назначения. Среди владельцев «Транзита» - крупные российские и зарубежные компании, а также федеральные  и региональные государственные заказчики, которые заинтересованы в обновлении транспортной инфраструктуры.

Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
Российское производство модели, которое налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла, позволяет предлагать российским покупателям продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях. Стоимость автомобиля при этом стартует от 1 251 000 рублей.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовался базовый цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей полной массой 3100 кг (Duratorq 2.2, 125 л.с. 6-ступенчатая МКП, передний привод). Вторым по объему продаж выступает тяжелое шасси, для которого предлагается широкий спектр надстроек.

В 2017 году Transit Custom и Tourneo Сustom дополнили модельный ряд коммерческих автомобилей Ford и в позволили укрепить позиции бренда на российском рынке. Продажи моделей составили 294 и 275 автомобилей соответственно.

Купить авто Форд Транзит

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Transit
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
Остапенко Евгений
Автомобили для перевозки грузов
| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Ford Transit
Объявления о продаже Ford Transit
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ford Transit - самый продаваемый LCV среди иностранных брендов в России
Автомобиль доступен с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая 4WD. Также наличие российского R&D центра Ford Sollers позволило разработать свыше 55 модицификаций специального и социального назначения. Среди владельцев «Транзита» - крупные российские и зарубежные компании, а также федеральные  и региональные государственные заказчики, которые заинтересованы в обновлении транспортной инфраструктуры. {{model_2064}} Российское производство модели, которое налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла, позволяет предлагать российским покупателям продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях. Стоимость автомобиля при этом стартует от 1 251 000 рублей.Наибольшей популярностью у покупателей пользовался базовый цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей полной массой 3100 кг (Duratorq 2.2, 125 л.с. 6-ступенчатая МКП, передний привод). Вторым по объему продаж выступает тяжелое шасси, для которого предлагается широкий спектр надстроек. В 2017 году Transit Custom и Tourneo Сustom дополнили модельный ряд коммерческих автомобилей Ford и в позволили укрепить позиции бренда на российском рынке. Продажи моделей составили 294 и 275 автомобилей соответственно.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ижевск Астрахань Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG