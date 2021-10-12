Ford Transit трансформировался в рыбную автолавку и автокафе
«Рыбная автолавка» выполнена в сочетании с изотермическим прицепом. Машина располагает всем необходимым для удобной транспортировки, хранения и продажи рыбной продукции в мобильных условиях. Холодильное оборудование включает в себя холодильный стол, холодильную витрину для демонстрации товара с подсветкой, вертикальный холодильный отсек с 3 дверями. Охлаждение происходит как при движении, так и на стоянке.
В конструкции присутствуют тумба-умывальник с автоматической системой подачи воды, водонагреватель и отсек WC. Смонтированы система кондиционирования и отопления, система принудительной вентиляции отсека с генератором и система пожаротушения. Прицеп с изотермическим фургоном полной массой до 3500 кг предназначен для транспортировки товара с соблюдением температурных условий от 0 до -5 градусов.
Автокафе есть ничто иное, как мобильная кофейня с возможностью продажи кофе и дополнительного питания. В ее комплектацию входят: стандартные и холодильные витрины, полки, шкафы, мойка с автономной системой подачи воды. Снаружи автомобиля расположены откидной столик-прилавок и защитный мобильный «козырек». Перечень оборудования можно изменить по желанию заказчика.
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