Он прошел 100 тыс. км, но в нем можно жить: уникальный Ford Transit с официальной переделкой

Ford Transit Van 2017: в России продают редкую версию кастенвагена для путешествий и работы

Ford Transit Van 2017 года с официальной заводской переделкой и уникальным оснащением выставлен на продажу в Барнауле. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации и нюансах оформления подобных автомобилей. Узнайте, почему такие минивэны становятся все популярнее среди путешественников и профессионалов.

На рынке подержанных автомобилей все чаще встречаются необычные предложения, и Ford Transit Van 2017 года, выставленный на продажу в Барнауле, - запоминающийся пример. Этот минивэн не просто транспортное средство, а полноценный дом на колесах, созданный для тех, кто ценит мобильность и комфорт в любых условиях.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,2 литра, выдающим 136 лошадиных сил, и механической коробкой передач. Задний привод обеспечивает уверенное поведение на дороге, пробег в 100 196 километров требует бережного обращения.

Главная особенность этого Транзита - официальная заводская переделка. Все изменения внесены в ПТС и подтверждены сертификатами. Внутри салона установлены биотуалет, холодильник, телевизор, преобразователь тока тока на 2 кВт, а также предусмотрен выход для подключения к сети 220 Вольт. Для автономности предусмотрена дизельная печь, два кондиционера - один работает от двигателя, другой от электросети - обеспечивают комфортную температуру в любое время года. Кулер с водой и люк на крыше завершают список удобств.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль относится к категории «С» и рассчитан на семь пассажиров. Все технические жидкости были своевременно заменены, установлены новые аккумуляторы, сажевый фильтр демонтирован с прошивкой у официального дилера. База удлинена, задняя ось оснащена двухскатной ошиновкой.

Такой минивэн отлично подходит не только для дальних поездок, но и для работы в сфере трансфера или частных перевозок. Просторный салон и продуманная компоновка делают поездку максимально комфортной как для водителя, так и для пассажиров. В условиях российских дорог и климата подобные решения становятся все более востребованными.

Ford Transit Van 2017 года — пример того, как современные технологии и грамотная подготовка могут превратить коммерческий автомобиль в универсальное средство для жизни и работы. Такие машины становятся все более популярными среди тех, кто не готов жертвовать комфортом ради мобильности.