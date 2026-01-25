Он прошел 100 тыс. км, но в нем можно жить: уникальный Ford Transit с официальной переделкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 07:05

Ford Transit Van 2017: в России продают редкую версию кастенвагена для путешествий и работы

Ford Transit Van 2017: в России продают редкую версию кастенвагена для путешествий и работы

Он прошел 100 тыс. км, но в нем можно жить: уникальный Ford Transit с официальной переделкой

Ford Transit Van 2017: в России продают редкую версию кастенвагена для путешествий и работы

Ford Transit Van 2017 года с официальной заводской переделкой и уникальным оснащением выставлен на продажу в Барнауле. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации и нюансах оформления подобных автомобилей. Узнайте, почему такие минивэны становятся все популярнее среди путешественников и профессионалов.

Ford Transit Van 2017 года с официальной заводской переделкой и уникальным оснащением выставлен на продажу в Барнауле. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации и нюансах оформления подобных автомобилей. Узнайте, почему такие минивэны становятся все популярнее среди путешественников и профессионалов.

На рынке подержанных автомобилей все чаще встречаются необычные предложения, и Ford Transit Van 2017 года, выставленный на продажу в Барнауле, - запоминающийся пример. Этот минивэн не просто транспортное средство, а полноценный дом на колесах, созданный для тех, кто ценит мобильность и комфорт в любых условиях.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,2 литра, выдающим 136 лошадиных сил, и механической коробкой передач. Задний привод обеспечивает уверенное поведение на дороге, пробег в 100 196 километров требует бережного обращения. 

Главная особенность этого Транзита - официальная заводская переделка. Все изменения внесены в ПТС и подтверждены сертификатами. Внутри салона установлены биотуалет, холодильник, телевизор, преобразователь тока тока на 2 кВт, а также предусмотрен выход для подключения к сети 220 Вольт. Для автономности предусмотрена дизельная печь, два кондиционера - один работает от двигателя, другой от электросети - обеспечивают комфортную температуру в любое время года. Кулер с водой и люк на крыше завершают список удобств.

Фото: auto.drom.ru

Автомобиль относится к категории «С» и рассчитан на семь пассажиров. Все технические жидкости были своевременно заменены, установлены новые аккумуляторы, сажевый фильтр демонтирован с прошивкой у официального дилера. База удлинена, задняя ось оснащена двухскатной ошиновкой.

Такой минивэн отлично подходит не только для дальних поездок, но и для работы в сфере трансфера или частных перевозок. Просторный салон и продуманная компоновка делают поездку максимально комфортной как для водителя, так и для пассажиров. В условиях российских дорог и климата подобные решения становятся все более востребованными.

Ford Transit Van 2017 года — пример того, как современные технологии и грамотная подготовка могут превратить коммерческий автомобиль в универсальное средство для жизни и работы. Такие машины становятся все более популярными среди тех, кто не готов жертвовать комфортом ради мобильности.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Рязань Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться