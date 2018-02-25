Ford установил мировой рекорд по размеру рекламного постера
Огромная реклама для маленького кроссовера. Книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала достижение Ford. Рекламный биллборд компактного кроссовера EcoSport в центре Мадрида признан самым большим в мире.
Ford EcoSport
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 069 000 до 1 464 000 Р
Отзывов: 1
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что рекламный щит стал самым большим в мире и вручили испанскому отделению Ford соответствующий сертификат. Ранее рекорд принадлежал компании LG, которая в 2014 году установила в Саудовской Аравии рекламный щит с изображением сматфона G3. Площадь полотна составила 242 квадратных метра (примерно два футбольных поля). Конструкцию высотой 12 метров и длиной 240 метров разместили неподалеку от международного аэропорта Эр-Рияда. Благодаря удачному расположению, рекламу ежегодно видят около 20 млн человек, пользующихся услугами аэропорта. Экономический эффект компания LG оценила в 25 млн долларов. Позднее конструкция использовалась для рекламы и других продуктов корейского бренда. Эффект от биллборда на здании Испания не будет столь же масштабным. Постер собираются демонтировать к началу марта. Полотно передадут в центр переработки вторсырья.
Продажи обновленного кроссовера Ford EcoSport в России начались в прошлом году. Сейчас в салонах российских дилеров Ford автомобиль представлен в четырех уровнях оснащения. Стоимость базовой версии начинается от 720 000 рублей (с учетом всех скидок и акций). По итогам 2017 года автомобиль стал одной из наиболее продаваемых моделей Ford в России.
Комплектации и технические характеристики
|Ford EcoSport Trend Plus 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.1
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|6.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
На новом Ford EcoSport мы этим летом забрели в такие дебри - ездили в Тигирекский заповедник. Высокий клиренс, полный привод и при этом экономичный расход бензина стали главными составляющими благодаря которым мы всё же доехали до места назначения. И салон просторный, вся электроника компактно расположена ...
Да, красивенький. Этакий апельсинчик. И клиренс приличный. В салонах говорят, что на тесте пока нема. Вот бы откатать новичка!!! так ведь, дадут вокруг салона только.
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
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