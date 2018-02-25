25 февраля 2018, 10:00

Ford установил мировой рекорд по размеру рекламного постера

Огромная реклама для маленького кроссовера. Книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала достижение Ford. Рекламный биллборд компактного кроссовера EcoSport в центре Мадрида признан самым большим в мире.
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Ford EcoSport
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 069 000 до 1 464 000 Р
Отзывов: 1
Огромный рекламный постер появился на знаменитом здании «Испания» в центре Мадрида. 25-этажное здание высотой 117 метров построено в 1953 году и является одним из символов испанской столицы. Сейчас оно находится на реконструкции. Этим и воспользовались маркетологи Ford. Общая площадь полотна составляет 5 265 квадратных метров. Это сопоставимо с площадью 20 теннисных кортов. Вес конструкции – 2 000 килограмм. Семь сотрудников монтировали рекламный плакат в течение двух дней.

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что рекламный щит стал самым большим в мире и вручили испанскому отделению Ford соответствующий сертификат. Ранее рекорд принадлежал компании LG, которая в 2014 году установила в Саудовской Аравии рекламный щит с изображением сматфона G3. Площадь полотна составила 242 квадратных метра (примерно два футбольных поля). Конструкцию высотой 12 метров и длиной 240 метров разместили неподалеку от международного аэропорта Эр-Рияда. Благодаря удачному расположению, рекламу ежегодно видят около 20 млн человек, пользующихся услугами аэропорта. Экономический эффект компания LG оценила в 25 млн долларов. Позднее конструкция использовалась для рекламы и других продуктов корейского бренда. Эффект от биллборда на здании Испания не будет столь же масштабным. Постер собираются демонтировать к началу марта. Полотно передадут в центр переработки вторсырья.

Продажи обновленного кроссовера Ford EcoSport в России начались в прошлом году. Сейчас в салонах российских дилеров Ford автомобиль представлен в четырех уровнях оснащения. Стоимость базовой версии начинается от 720 000 рублей (с учетом всех скидок и акций). По итогам 2017 года автомобиль стал одной из наиболее продаваемых моделей Ford в России.

Комплектации и технические характеристики

Ford EcoSport Trend Plus 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.1
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
На новом Ford EcoSport мы этим летом забрели в такие дебри - ездили в Тигирекский заповедник. Высокий клиренс, полный привод и при этом экономичный расход бензина стали главными составляющими благодаря которым мы всё же доехали до места назначения. И салон просторный, вся электроника компактно расположена ...
Андрей
Тест Ford EcoSport: он перспективный
Да, красивенький. Этакий апельсинчик. И клиренс приличный. В салонах говорят, что на тесте пока нема. Вот бы откатать новичка!!! так ведь, дадут вокруг салона только.
Saimaa
Форум Ford Explorer
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
Kirill
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Ford установил мировой рекорд по размеру рекламного постера
{{model_6152}}Огромный рекламный постер появился на знаменитом здании «Испания» в центре Мадрида. 25-этажное здание высотой 117 метров построено в 1953 году и является одним из символов испанской столицы. Сейчас оно находится на реконструкции. Этим и воспользовались маркетологи Ford. Общая площадь полотна составляет 5 265 квадратных метров. Это сопоставимо с площадью 20 теннисных кортов. Вес конструкции – 2 000 килограмм. Семь сотрудников монтировали рекламный плакат в течение двух дней.Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что рекламный щит стал самым большим в мире и вручили испанскому отделению Ford соответствующий сертификат. Ранее рекорд принадлежал компании LG, которая в 2014 году установила в Саудовской Аравии рекламный щит с изображением сматфона G3. Площадь полотна составила 242 квадратных метра (примерно два футбольных поля). Конструкцию высотой 12 метров и длиной 240 метров разместили неподалеку от международного аэропорта Эр-Рияда. Благодаря удачному расположению, рекламу ежегодно видят около 20 млн человек, пользующихся услугами аэропорта. Экономический эффект компания LG оценила в 25 млн долларов. Позднее конструкция использовалась для рекламы и других продуктов корейского бренда. Эффект от биллборда на здании Испания не будет столь же масштабным. Постер собираются демонтировать к началу марта. Полотно передадут в центр переработки вторсырья.Продажи обновленного кроссовера Ford EcoSport в России начались в прошлом году. Сейчас в салонах российских дилеров Ford автомобиль представлен в четырех уровнях оснащения. Стоимость базовой версии начинается от 720 000 рублей (с учетом всех скидок и акций). По итогам 2017 года автомобиль стал одной из наиболее продаваемых моделей Ford в России.
2018-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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