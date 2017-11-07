7 ноября 2017, 17:05

Ford установил рекорд продаж в октябре

По итогам прошлого месяца Ford Sollers установил рекорд продаж за последние 2 года. Компания реализовала 4 837 автомобилей, что на 33% превышает показатели октября прошлого года.
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С начала года было реализовано 39 733 автомобиля, на 15% больше, чем за первые 10 месяцев 2016 года. Успех марки на российском рынке обеспечивают сильные позиции компании в C-классе (семейство Focus) и сегменте LCV (Transit), а также развитая линейка кроссоверов. Спрос на автомобили этого класса в России растет и в настоящее время превышает 40% от общего объема рынка.

Наилучшую динамику показал Explorer. В октябре продано 238 внедорожников – лучший результат с начала года, рост по сравнению с октябрем 2016-го составил 109%. С января модель разошлась тиражом 1 891 штук, что на 62% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

В базовом оснащении автомобиль имеет двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Уже в начальном исполнении машина имеет 3-зонный климат-контроль, кожаную обивку сидений, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем.

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Ford установил рекорд продаж в октябре
{{material_112822}}С начала года было реализовано 39 733 автомобиля, на 15% больше, чем за первые 10 месяцев 2016 года. Успех марки на российском рынке обеспечивают сильные позиции компании в C-классе (семейство Focus) и сегменте LCV (Transit), а также развитая линейка кроссоверов. Спрос на автомобили этого класса в России растет и в настоящее время превышает 40% от общего объема рынка.Наилучшую динамику показал Explorer. В октябре продано 238 внедорожников – лучший результат с начала года, рост по сравнению с октябрем 2016-го составил 109%. С января модель разошлась тиражом 1 891 штук, что на 62% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.В базовом оснащении автомобиль имеет двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Уже в начальном исполнении машина имеет 3-зонный климат-контроль, кожаную обивку сидений, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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