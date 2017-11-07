7 ноября 2017, 17:05
Ford установил рекорд продаж в октябре
По итогам прошлого месяца Ford Sollers установил рекорд продаж за последние 2 года. Компания реализовала 4 837 автомобилей, что на 33% превышает показатели октября прошлого года.
Ранее мы писали
В «Божественной комедии» Данте персонаж Улисса самый, что не есть современный. Он точно вызов: постоянно преодолевает ...Читать далее
Наилучшую динамику показал Explorer. В октябре продано 238 внедорожников – лучший результат с начала года, рост по сравнению с октябрем 2016-го составил 109%. С января модель разошлась тиражом 1 891 штук, что на 62% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.
В базовом оснащении автомобиль имеет двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Уже в начальном исполнении машина имеет 3-зонный климат-контроль, кожаную обивку сидений, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем.
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
| Кому: Артур Ford Galaxy этих годов это тоже самое, что и Seat Alhambra, Volkwagen Sharan. Это ближайшие родственники. Смотрите в их сторону. | Кому: wasily Заменить двигатель можно. Только это не расходник, что просто взял и поставил новый. Мозги перепрошивать надо будет, да и одним двигателем там ...
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное