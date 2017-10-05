5 октября 2017, 20:45

Ford установила сентябрьский рекорд продаж в России

По итогам прошлого месяца на российском авторынке было продано рекордное за последние 2 года количество автомобилей – 4663 штук. Продажи выросли на 33% по отношению к сентябрю 2016 года и на 10% – к августу 2017-го.
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С начала года дилеры реализовали уже 34896 автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки стала модель Focus: 1361 проданных авто и рост на 7% по отношению к сентябрю 2016-го.

Второе место в списке лидеров продаж занимает кроссовер Kuga, чьи продажи по сравнению с показателями прошлого года выросли на 76% и составили 1226 машин. Уже в базовой версии Trend популярный кроссовер оснащается двигателем объемом 2,5 литра с 6-ступенчатой АКП, кондиционером, 7 подушками безопасности и аудиосистемой с 6 динамиками.

Продажи легких коммерческих автомобилей Transit в сентябре выросли на 128% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года – реализовано 1019 машин. Спрос на внедорожник Explorer вырос на 71%, покупателям передано 219 автомобилей.

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Был у меня Форд Куга, вполне компактный кроссовер. Расход топлива у меня был 10 литров по городу и 7 по трассе, в принципе нормально я считаю для таких габаритов. Едет по бездорожью ловко, большие сугробы правда загребает, но вполне вывозит полным приводом. Салон комфортный, удобный, вместительный. Всё ...
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Ford установила сентябрьский рекорд продаж в России
{{material_121226}}С начала года дилеры реализовали уже 34896 автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки стала модель Focus: 1361 проданных авто и рост на 7% по отношению к сентябрю 2016-го.Второе место в списке лидеров продаж занимает кроссовер Kuga, чьи продажи по сравнению с показателями прошлого года выросли на 76% и составили 1226 машин. Уже в базовой версии Trend популярный кроссовер оснащается двигателем объемом 2,5 литра с 6-ступенчатой АКП, кондиционером, 7 подушками безопасности и аудиосистемой с 6 динамиками. Продажи легких коммерческих автомобилей Transit в сентябре выросли на 128% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года – реализовано 1019 машин. Спрос на внедорожник Explorer вырос на 71%, покупателям передано 219 автомобилей.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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