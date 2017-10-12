12 октября 2017, 15:29
Ford установит на крышу «Фокуса» ВПП для квадрокоптера
На грядущем тюнинг-шоу SEMA, которое откроется 31 октября в Лас-Вегасе, поклонники необычных решений смогут вновь увидеть оригинальные проекты от мировых производителей. Так, например, Ford представит Focus с взлетно-посадочной площадкой для квадрокоптера.
Ford Focus RS
Выпускается с 2002 г.
Новый 600 000 Р
Отзывов: 1
Помимо этого, Ford привезет на SEMA еще несколько проектов на базе Focus RS. В частности, работу ателье Rally Innovations. Дизайн машины выполнен в стилистике автомобилей чемпионата мира по классическому ралли WRC. Автомобиль получит новый электронный блок управления двигателем, винтовую подвеску, высокопроизводительный интеркулер, выхлоп Ford Performance, короткоходную кулису коробки и гоночные диски OZ Racing Superturismo GT.
Всего в этом году на тюнинг-шоу будет представлено более 50 моделей американского автопроизводителя. На стенде Ford зрители смогут увидеть пикапы F-150 и купе Mustang.
Читайте по теме
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Читайте по теме
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
разблокировка магнитолы
Отличный и полностью охватывающий тему обзор автомобилей Форд в Питере!
Всё супер. Очень резвая машинка
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное