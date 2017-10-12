12 октября 2017, 15:29

Ford установит на крышу «Фокуса» ВПП для квадрокоптера

На грядущем тюнинг-шоу SEMA, которое откроется 31 октября в Лас-Вегасе, поклонники необычных решений смогут вновь увидеть оригинальные проекты от мировых производителей. Так, например, Ford представит Focus с взлетно-посадочной площадкой для квадрокоптера.
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Ford установит на крышу «Фокуса» ВПП для квадрокоптера Ford Focus RS

Ford Focus RS
Выпускается с 2002 г.
Новый 600 000 Р
Отзывов: 1
Автомобиль можно узнать по особому окрасу кузова и обвесу с расширителями колесных арок. Также разработчики установили гоночный сплиттер и спойлер. Техническая «начинка» была усовершенствована за счет турбины BorgWarner, выхлопной системы Ford Performance, нового электронного блока управления силовым агрегатом. Наконец, «Фокус» получил усиленные тормоза Wilwood и пневматическую подвеску.

Помимо этого, Ford привезет на SEMA еще несколько проектов на базе Focus RS. В частности, работу ателье Rally Innovations. Дизайн машины выполнен в стилистике автомобилей чемпионата мира по классическому ралли WRC. Автомобиль получит новый электронный блок управления двигателем, винтовую подвеску, высокопроизводительный интеркулер, выхлоп Ford Performance, короткоходную кулису коробки и гоночные диски OZ Racing Superturismo GT.

Всего в этом году на тюнинг-шоу будет представлено более 50 моделей американского автопроизводителя. На стенде Ford зрители смогут увидеть пикапы F-150 и купе Mustang.

Дизайн и тюнинг Форд Фокус РС

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разблокировка магнитолы
виктор
FORD: Петербургское досье
Отличный и полностью охватывающий тему обзор автомобилей Форд в Питере!
Андрей
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Всё супер. Очень резвая машинка
nypok_911
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Ford установит на крышу «Фокуса» ВПП для квадрокоптера
{{model_1782}} Автомобиль можно узнать по особому окрасу кузова и обвесу с расширителями колесных арок. Также разработчики установили гоночный сплиттер и спойлер. Техническая «начинка» была усовершенствована за счет турбины BorgWarner, выхлопной системы Ford Performance, нового электронного блока управления силовым агрегатом. Наконец, «Фокус» получил усиленные тормоза Wilwood и пневматическую подвеску.Помимо этого, Ford привезет на SEMA еще несколько проектов на базе Focus RS. В частности, работу ателье Rally Innovations. Дизайн машины выполнен в стилистике автомобилей чемпионата мира по классическому ралли WRC. Автомобиль получит новый электронный блок управления двигателем, винтовую подвеску, высокопроизводительный интеркулер, выхлоп Ford Performance, короткоходную кулису коробки и гоночные диски OZ Racing Superturismo GT.Всего в этом году на тюнинг-шоу будет представлено более 50 моделей американского автопроизводителя. На стенде Ford зрители смогут увидеть пикапы F-150 и купе Mustang.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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