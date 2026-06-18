ИИ выбирает «жертву»: как искусственный интеллект на заводе Ford решает, какой двигатель разберут до винтика

Зачем на заводе Ford в Канаде каждый день разбирают по одному новому двигателю

На заводе Ford в Эссексе теперь ежедневно разбирают по одному двигателю - это новая мера для снижения числа отзывов. Почему компания пошла на такой шаг, какие моторы попадают под контроль и как это связано с мировыми рекордами по отзывам - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит опыт других стран и новые технологии.

На заводе Ford в Эссексе теперь ежедневно разбирают по одному двигателю - это новая мера для снижения числа отзывов. Почему компания пошла на такой шаг, какие моторы попадают под контроль и как это связано с мировыми рекордами по отзывам - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим стоит опыт других стран и новые технологии.

Российских автолюбителей не может не заинтересовать новость о том, что на заводе Ford в канадском Эссексе введена необычная практика: теперь каждый день здесь полностью разбирают хотя бы один двигатель. Это не просто формальность - речь идет о попытке снизить количество массовых отзывов автомобилей, которые в последние годы стали настоящей головной болью для крупных автопроизводителей.

Ранее на этом предприятии, как сообщает «Российская Газета», моторы для Ford проходили выборочные проверки, а полная разборка для анализа проводилась лишь раз в квартал или при подозрениях на дефекты. Теперь же подход изменился: ежедневно один из собранных агрегатов отправляется на полную разборку и детальный анализ. Такой шаг, по словам руководителя завода Нила Уилсона, должен помочь выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и не допускать их до массового производства.

На заводе в Эссексе выпускают 5-литровые V8 Coyote для Mustang и F-150, а также более крупные 6,7- и 7,3-литровые V8 для тяжелых пикапов Ford Super Duty. Интересно, что идея ежедневной разборки пришла после изучения опыта других успешных предприятий Ford по всему миру. Лучшим по качеству оказался завод в испанской Валенсии, где уже давно практикуют такой подход - там тоже каждый день разбирают по одному мотору для анализа.

Важное новшество - теперь для выбора двигателя, который попадет под разборку, используется специальная программа на базе искусственного интеллекта. Она анализирует данные и подсказывает, какие моторы могут быть потенциально проблемными. Это позволяет не только экономить ресурсы, но и точнее выявлять слабые места в производстве.

Контекст ситуации подчеркивает масштаб проблемы: в 2025 году Ford установил антирекорд по числу отозванных автомобилей - 12,9 миллиона машин в рамках 153 кампаний. Для сравнения, ближайший конкурент Stellantis отозвал 2,7 миллиона авто за тот же период, причем в три раза меньше кампаний. Причины столь массовых отзывов часто кроются в мелких, но критичных дефектах, которые сложно выявить на этапе сборки.

Стоит отметить, что подобные меры контроля качества становятся все более актуальными на фоне роста требований к надежности и безопасности. В России, как и в других странах, покупатели все чаще обращают внимание на историю обслуживания и качество сборки. Например, на рынке подержанных авто в Беларуси популярны предложения с пометкой о бережной эксплуатации - подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о реальных предложениях с историей эксплуатации.

В финале стоит добавить несколько важных фактов: Ford Focus ранее сталкивался с проблемами из-за ошибок в программном обеспечении, что также приводило к отзывам. Новая система контроля на заводе в Эссексе может стать примером для других предприятий, ведь сочетание регулярной разборки и искусственного интеллекта позволяет не только выявлять дефекты, но и предотвращать их появление в будущем. Для российских автолюбителей это сигнал: даже крупные мировые бренды вынуждены пересматривать подходы к качеству, чтобы не терять доверие покупателей и не сталкиваться с массовыми отзывами.