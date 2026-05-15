Ваш оставленный на парковке Ford сможет сам увернуться от удара: почему технологию считают опасной?

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 09:32

Ford удивил: теперь даже оставленный без присмотра автомобиль сможет защитить себя от случайных столкновений на парковке. Мало кто знает, но новая технология работает полностью без участия водителя и реагирует даже на тележки и животных. Что грозит тем, кто привык не обращать внимания на безопасность при парковке - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Российских автомобилистов ждет важное новшество: Ford официально запатентовал уникальную систему, которая позволяет припаркованной машине самостоятельно избегать столкновений и повреждений на стоянке. Это решение особенно актуально для тех, кто часто оставляет авто на открытых парковках у торговых центров или во дворах, где риск получить царапину от чужой тележки из супермаркета или неосторожного велосипедиста всегда велик. Теперь даже если водитель ушел по делам, автомобиль сможет защитить себя без участия человека.

Как сообщает Auto Express, технология основана на инновационном комплексе камер, датчиков и программного обеспечения, которые круглосуточно следят за обстановкой вокруг машины. Система анализирует движение объектов - будь то тележка из супермаркета, пешеход, животное или другой автомобиль - и в зависимости от ситуации выбирает один из четырех сценариев реагирования. Если угроза минимальна, электроника просто отслеживает траекторию опасного объекта. При малейшем увеличении риска автомобиль готовит силовую установку, тормоза и рулевое управление к возможному маневру. Если вероятность столкновения превышает 10%, включаются световые и звуковые сигналы, чтобы предупредить окружающих. А если избежать удара практически невозможно, машина сама совершает маневр уклонения, не задевая другие авто или препятствия.

Особое внимание уделено фиксации происшествий: если столкновение все же произошло, бортовые камеры автоматически записывают момент аварии. Это может стать решающим аргументом для страховых компаний и в случае судебных разбирательств. Более того, если рядом окажется другой автомобиль с поддержкой V2V - интеллектуальной связи между машинами - Ford способен отправить сигнал на экстренное торможение, чтобы предотвратить двойное ДТП. Такой подход уже называют новым стандартом безопасности для городских парковок.

Интересно, что подобные технологии постепенно становятся трендом среди мировых автопроизводителей.

Патент Ford (US12617393B2), поданный в мае, подчеркивает: компания делает ставку на автономные решения, которые не требуют постоянного контроля со стороны водителя. Это особенно важно в условиях мегаполиса, где плотность машин на парковках растет, а число мелких аварий не уменьшается. Новая система может стать не только защитой от неприятных сюрпризов, но и инструментом для снижения расходов на ремонт и страховку. По мнению специалистов, такие технологии в ближайшие годы могут появиться и у других брендов, а значит, привычные правила парковки изменятся для всех.

