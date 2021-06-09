Ford возродил имя Maverick: теперь это пикап
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Новинка от Ford не заставила себя долго ждать и теперь корейскому пикапу придется бороться за выживание. Тем более, что он стоит минимум 25 тысяч долларов, а Maverick – от 20 тысяч.
Длина нового Maverick – 5 072 мм, ширина – 1 844 мм, высота – 1 745 мм, колесная база – 3 076 мм, длина грузовой площадки – 1 372 мм. Грузоподъемность пикапа составляет 680 кг, плюс он может тянуть прицеп массой до 1 814 кг. Базовая версия получила гибридную силовую установку с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 164 л.с. и электромотором мощностью 95 л.с. Расход топлива не превышает 6 литров на 100 км. Альтернативу гибриду составляет версия с 2,0-литровым турбомотором на 254 л.с. Дилеры в США уже принимают заказы, поставки запланированы на осень 2021 года.
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