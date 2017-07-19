19 июля 2017, 14:44
Ford возродит внедорожник Bronco
Руководство Ford одобрило идею возрождения внедорожника Bronco. Автомобиль, который построят на базе нового поколения Ford Ranger, дебютирует к 2020 году.
Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация внедорожника. Сборку модели наладят на заводе Ford в Мичигане. Что касается пикапа Ranger, то реализация этой машины должна начаться в 2018 году. Пикап оснащается обновленными бамперами, новыми противотуманными фарами и хромированной решеткой радиатора.
Также Ford готовит новую версию компактного кроссовера EcoSport для Европы. Официальная премьера рестайлинговой модели состоится в сентябре этого на автосалоне во Франкфурте.
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