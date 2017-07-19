19 июля 2017, 14:44

Ford возродит внедорожник Bronco

Руководство Ford одобрило идею возрождения внедорожника Bronco. Автомобиль, который построят на базе нового поколения Ford Ranger, дебютирует к 2020 году.
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Подробностей о готовящейся новинке пока что не так много. Известно лишь, что Bronco будет приводиться в движение 2,7-литровым бензиновым мотором EcoBoost V6. По слухам, мощность агрегата составит 325 л. с.

Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация внедорожника. Сборку модели наладят на заводе Ford в Мичигане. Что касается пикапа Ranger, то реализация этой машины должна начаться в 2018 году. Пикап оснащается обновленными бамперами, новыми противотуманными фарами и хромированной решеткой радиатора.

Также Ford готовит новую версию компактного кроссовера EcoSport для Европы. Официальная премьера рестайлинговой модели состоится в сентябре этого на автосалоне во Франкфурте.

Новинки и концепт кары Форд Бронко

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Форум Ford Bronco
Нет предела восхищения!
ATSooo
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
Форум Ford Galaxy
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
саша
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Ford возродит внедорожник Bronco
{{model_2041}}Подробностей о готовящейся новинке пока что не так много. Известно лишь, что Bronco будет приводиться в движение 2,7-литровым бензиновым мотором EcoBoost V6. По слухам, мощность агрегата составит 325 л. с. Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация внедорожника. Сборку модели наладят на заводе Ford в Мичигане. Что касается пикапа Ranger, то реализация этой машины должна начаться в 2018 году. Пикап оснащается обновленными бамперами, новыми противотуманными фарами и хромированной решеткой радиатора.Также Ford готовит новую версию компактного кроссовера EcoSport для Европы. Официальная премьера рестайлинговой модели состоится в сентябре этого на автосалоне во Франкфурте.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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