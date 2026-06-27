Почему Ford вернул уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ

27 июня 2026, 15:17
Ford возвращает инженеров: как опыт специалистов спасает качество авто
Ford возвращает инженеров: как опыт специалистов спасает качество авто
Ford столкнулся с ростом числа отзывов из-за ошибок автоматизации и решил вернуть опытных инженеров. Компания меняет подход к производству, чтобы повысить надежность машин и избежать повторения проблем. Это решение может повлиять на весь рынок.
Ford оказался в центре внимания после того, как массовое внедрение автоматизированных систем проектирования и производства привело к неожиданным последствиям. Ставка на искусственный интеллект без учета человеческого опыта обернулась снижением надежности автомобилей и рекордным числом отзывных кампаний. Руководство компании признало, что автоматизация не может полностью заменить экспертизу инженеров, и решило вернуть в штат более 350 специалистов, ранее покинувших компанию.
Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Чарльз Пун отметил, что многие ветераны ушли до того, как их знания были оцифрованы и интегрированы в обучающие базы для нейросетей. Это привело к необходимости их личного участия в настройке алгоритмов и наставничестве молодых сотрудников. По его словам, эффективность искусственного интеллекта напрямую зависит от качества исходных данных, а ставка исключительно на автоматизацию оказалась ошибочной.
Проблемы проявились особенно остро при запуске моделей Explorer и Aviator, а также на фоне сбоев в цепочках поставок. Операционный директор Кумар Галхотра подчеркнул, что прежний подход, основанный на поиске и устранении уже возникших дефектов, не работает в современных условиях. Теперь Ford переходит к стратегии предотвращения проблем еще на этапе проектирования, что должно снизить количество дефектов и повысить качество продукции.
В отличие от производителей смартфонов, автоконцерны не могут позволить себе выпускать продукт с последующим исправлением ошибок из-за высоких требований к безопасности. Ранее программные сбои выявлялись только на поздних этапах, поскольку не применялись быстрые итерационные циклы тестирования. Для решения этой задачи Ford создал отдельную команду из 40 экспертов, которые отвечают за контроль качества программного обеспечения на самых ранних стадиях разработки.
Несмотря на выявленные недостатки, компания не собирается отказываться от цифровизации. Ford расширил возможности алгоритмического тестирования, добавив более 100 000 новых проверок на базе искусственного интеллекта для выявления пограничных случаев и стресс-тестирования систем. Современная инфраструктура позволяет мгновенно перепроверять любые изменения в коде, что уже принесло компании первое место в рейтинге первоначального качества J.D. Power.
Если исходить из представленной информации, возвращение инженеров в Ford может стать примером для других автопроизводителей, которые стремятся к полной автоматизации. Практика показывает: сочетание цифровых технологий и человеческого опыта позволяет не только повысить надежность, но и быстрее реагировать на новые вызовы рынка.
Важно отметить, что в последние годы автопром сталкивается с ростом числа отзывов по всему миру, а требования к безопасности и качеству становятся все жестче. Для российских автолюбителей эта тенденция может быть полезна: опыт Ford подтверждает, что даже крупнейшие бренды вынуждены пересматривать свои подходы ради повышения доверия клиентов и стабильности продукции.
Интересно, что похожие изменения в подходах к обновлению инфраструктуры и повышению стандартов качества происходят и в других отраслях. Например, в железнодорожном секторе России внедряются новые стандарты комфорта и безопасности, о чем недавно рассказывалось в материале о модернизации плацкартных вагонов РЖД - подробности о новых решениях для пассажиров.
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