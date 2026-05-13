Американский автогигант запускает Ford Energy и бросает вызов Tesla Megapack

13 мая 2026, 07:54
Ford выходит на рынок хранения энергии: новые батареи для бизнеса и дата-центров
Ford неожиданно меняет стратегию и запускает собственное производство стационарных батарей для хранения энергии. Компания делает ставку на внутренний рынок США и нацеливается на быстрорастущий сектор дата-центров и крупных предприятий. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.
Рынок хранения энергии в США переживает настоящий бум, и Ford решил не оставаться в стороне. После того как в конце 2025 года компания объявила о пересмотре своей электромобильной стратегии и отказалась от крупных моделей вроде F-150 Lightning, стало ясно: повышенные мощности при выпуске аккумуляторов требуют нового применения. Теперь Ford официально запускает бизнес Ford Energy, который будет производить стационарные батареи для крупных клиентов — от коммунальных предприятий до дата-центров и промышленных гигантов.
Главная новинка — модуль блока постоянного тока ёмкостью 5,45 МВт·ч, который позволяет обеспечить резервное питание от двух до четырёх часов в зависимости от конфигурации. В линейке представлены две версии: FE-250 (двухчасовая) и FE-450 (четырёхчасовая). Обе рассчитаны на 20-летний срок службы с гарантированной стабильностью характеристик. В основе — призматические LFP-ячейки ёмкостью 512 А·ч, полностью произведённые на американских заводах Ford в Кентукки и Мичигане. Это не только технологическое, но и политическое преимущество: весь производственный цикл локализован в США, что особенно важно для клиентов, ориентированных на внутренний рынок.
Контейнеры блока постоянного тока выполнены в стандартном 20-футовом исполнении, оснащены жидкостным охлаждением и современной системой управления батареями. Диапазон рабочих напряжений — от 1040 до 1500 В, температурный режим — от –35 до +55 °C. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP55, антикоррозийная обработка — классу C5. Интеллектуальное ПО позволяет автоматически заряжать аккумулятор в периоды низких тарифов и отдавать электроэнергию в сеть, когда цены максимальны, что особенно актуально для бизнеса, стремящегося к снижению затрат.
Ford планирует начать поставки первых модулей клиентам в конце 2027 года и выйти на объём не менее 20 ГВт·ч в год. Для сравнения: Tesla, которая уже давно доминирует на этом рынке, в 2025 году реализовала 46,7 ГВт·ч, а её Megapack третьего поколения с ёмкостью 5 МВт·ч на модуль уже выходит на массовое производство с годовой мощностью 50 ГВт·ч. Таким образом, Ford предстоит навёрстывать упущенное, но спрос на фоне взрывного роста числа дата-центров и развития искусственного интеллекта обещает быть высоким.
Эксперты отмечают, что локализация производства и поставка американских компонентов может стать решающим преимуществом для многих заказчиков. Особую актуальность это приобретает на фоне растущей конкуренции и геополитических рисков. К тому же, как показывает опыт, неожиданные решения Ford способны удивить рынок. Например, в сегменте рестомодов компания уже продемонстрировала нестандартный подход — как в случае с успешным проектом на базе классического пикапа, о котором рассказывалось в отдельном материале о необычном рестомоде Ford F-100 1972 года .
