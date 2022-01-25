Ford вынужден прекратить продажи Maverick – производитель не в состоянии удовлетворить спрос на пикап
По словам представителя Ford Майка Левина, существует огромный спрос на Maverick, как на гибридный, так и на бензиновый вариант. Он подчеркнул, что руководство автопроизводителя приняло решение с 27 января прекратить прием новых заказов на Ford Maverick 2022 года выпуска, чтобы сосредоточиться на существующих заказах.
Заказать Maverick 2022 года выпуска можно будет уже этим летом, когда начнется прием заказов на модель будущего года. Maverick, стоимость которого начинается примерно с 20 тысяч долларов, привлекает покупателей своей ценой и функциональностью. Пикап от Ford в начале этого месяца получил награду «Североамериканский грузовик года», опередив Hyundai Santa Cruz и электрический Rivian R1T.
Новость о том, что Ford прекратит принимать заказы на грузовик, появилась всего через несколько недель после того, как автопроизводитель подтвердил, что на некоторые модели Maverick (XLT и Lariat) будут повышены цены.
Ford также был вынужден прекратить продажу некоторых моделей в конце прошлого года из-за проблемы с ремнями безопасности. Кроме того, продолжающийся кризис с поставкой чипов продолжает влиять на работу крупных и мелких автопроизводителей, включая Ford.
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