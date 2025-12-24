Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 13:01

Эксклюзивный Ford Everest V6 для ОАЭ — чем удивит новинка и почему ее не будет в Европе

Ford выпустил внедорожник Everest V6 только для Ближнего Востока и добавил версию Tremor

Ford представил на фестивале в Абу-Даби внедорожник Everest V6, включая эффектную версию Tremor. Модель доступна только для определенного региона и не появится в Европе или США. Почему компания сделала такой выбор и чем уникален этот автомобиль - читайте в нашем материале.

Компания Ford решила удивить поклонников внедорожников на Ближнем Востоке, представив на фестивале Liwa International Festival в Абу-Даби новую линейку Everest V6. Мероприятие длилось почти месяц и собрало множество любителей автомобилей и экстремальных развлечений. Именно здесь американский автогигант показал обновленный Everest с мощным шестицилиндровым двигателем, а также внедорожную версию Tremor, которая сразу привлекла внимание публики.

В отличие от рынков Северной Америки и Европы, где аналогом популярного пикапа Ford Ranger выступает другой внедорожник, для стран Персидского залива компания подготовила особую версию Everest. Здесь автомобиль доступен исключительно с V6, что подчеркивает его статус и ориентированность на местных покупателей, ценящих мощность и комфорт.

Everest V6 создан для тех, кто не готов идти на компромиссы между проходимостью и уровнем оснащения. Внедорожник получил не только современный дизайн, но и расширенный список опций, включая продвинутые системы безопасности, мультимедийные возможности и премиальные материалы отделки салона. Версия Tremor выделяется агрессивным внешним видом, увеличенным дорожным просветом и специальными настройками подвески для езды по песку и бездорожью.

Как сообщает autoevolution, Ford сделал ставку на эксклюзивность: Everest V6 не появится в продаже ни в Европе, ни в США. Такой шаг объясняется особенностями спроса в регионе Персидского залива, где покупатели традиционно выбирают автомобили с мощными двигателями и повышенной проходимостью. Кроме того, здесь ценят статус и индивидуальность, а потому ограниченная доступность только подогревает интерес к новинке.

Внедорожник Everest V6 и его версия Tremor рассчитаны на тех, кто любит активный отдых, путешествия по пустыне и не боится сложных маршрутов. Автомобиль способен справиться с самыми разными условиями, а его технические характеристики позволяют уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на песчаных дюнах. Внутри - просторный салон, рассчитанный на большую семью или компанию друзей, а также множество современных опций для комфорта и безопасности.

Пока неизвестно, появится ли подобная версия Everest в других странах, но на Ближнем Востоке новинка уже вызвала ажиотаж. Местные автолюбители оценили сочетание мощности, стиля и практичности, а также эксклюзивность, которую предлагает Ford. Остается только наблюдать, как будет развиваться судьба этого внедорожника и появятся ли у него конкуренты с аналогичными характеристиками.

Упомянутые модели: Ford Everest
Упомянутые марки: Ford
Похожие материалы Форд

