Эксклюзивный Ford Everest V6 для ОАЭ — чем удивит новинка и почему ее не будет в Европе

24 декабря 2025, 13:01
Ford выпустил внедорожник Everest V6 только для Ближнего Востока и добавил версию Tremor
Ford выпустил внедорожник Everest V6 только для Ближнего Востока и добавил версию Tremor
Ford представил на фестивале в Абу-Даби внедорожник Everest V6, включая эффектную версию Tremor. Модель доступна только для определенного региона и не появится в Европе или США. Почему компания сделала такой выбор и чем уникален этот автомобиль - читайте в нашем материале.
Компания Ford решила удивить поклонников внедорожников на Ближнем Востоке, представив на фестивале Liwa International Festival в Абу-Даби новую линейку Everest V6. Мероприятие длилось почти месяц и собрало множество любителей автомобилей и экстремальных развлечений. Именно здесь американский автогигант показал обновленный Everest с мощным шестицилиндровым двигателем, а также внедорожную версию Tremor, которая сразу привлекла внимание публики.
В отличие от рынков Северной Америки и Европы, где аналогом популярного пикапа Ford Ranger выступает другой внедорожник, для стран Персидского залива компания подготовила особую версию Everest. Здесь автомобиль доступен исключительно с V6, что подчеркивает его статус и ориентированность на местных покупателей, ценящих мощность и комфорт.
Everest V6 создан для тех, кто не готов идти на компромиссы между проходимостью и уровнем оснащения. Внедорожник получил не только современный дизайн, но и расширенный список опций, включая продвинутые системы безопасности, мультимедийные возможности и премиальные материалы отделки салона. Версия Tremor выделяется агрессивным внешним видом, увеличенным дорожным просветом и специальными настройками подвески для езды по песку и бездорожью.
Как сообщает autoevolution, Ford сделал ставку на эксклюзивность: Everest V6 не появится в продаже ни в Европе, ни в США. Такой шаг объясняется особенностями спроса в регионе Персидского залива, где покупатели традиционно выбирают автомобили с мощными двигателями и повышенной проходимостью. Кроме того, здесь ценят статус и индивидуальность, а потому ограниченная доступность только подогревает интерес к новинке.
Внедорожник Everest V6 и его версия Tremor рассчитаны на тех, кто любит активный отдых, путешествия по пустыне и не боится сложных маршрутов. Автомобиль способен справиться с самыми разными условиями, а его технические характеристики позволяют уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на песчаных дюнах. Внутри - просторный салон, рассчитанный на большую семью или компанию друзей, а также множество современных опций для комфорта и безопасности.
Пока неизвестно, появится ли подобная версия Everest в других странах, но на Ближнем Востоке новинка уже вызвала ажиотаж. Местные автолюбители оценили сочетание мощности, стиля и практичности, а также эксклюзивность, которую предлагает Ford. Остается только наблюдать, как будет развиваться судьба этого внедорожника и появятся ли у него конкуренты с аналогичными характеристиками.
Похожие материалы Форд
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:08
Редкий Plymouth Road Runner 1973 года с механикой и V8 сохранился в идеале
В США обнаружен Plymouth Road Runner 1973 года с редкой механикой и оригинальным V8. Машина сохранилась в почти заводском состоянии. Владелец бережно ухаживал за ней более полувека. Подробности о судьбе уникального маслкара – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:39
Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом
Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии
В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 16:08
Редкий Plymouth Road Runner 1973 года с механикой и V8 сохранился в идеале
В США обнаружен Plymouth Road Runner 1973 года с редкой механикой и оригинальным V8. Машина сохранилась в почти заводском состоянии. Владелец бережно ухаживал за ней более полувека. Подробности о судьбе уникального маслкара – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:39
Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом
Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии
В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее