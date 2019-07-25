25 июля 2019, 17:35
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
- 827
- 0
Компания Ford решила отметит 55-летие Mustang особой версией модели, адресованной европейским покупателям. Юбилейный спорткар Ford Mustang55 отличается эксклюзивным декором и поступит в продажу в августе 2019 года.
Ранее мы писали
В апреле нынешнего года Ford Mustang празднует юбилей и принимает поздравления не только от поклонников, но ...Читать далее
Внешне юбилейные купе и кабриолеты Ford Mustang55 можно узнать по черным полосам на капоте и бортах, черной радиаторной решетке, черным колесным дискам и черной крыше. Дополнительно можно заказать оригинальный спойлер. В салоне появился металлический селектор коробки передач и вставки «под карбон». Автомобили оснащаются топовым 5,0-литровым атмосферным мотором V8, который выдает 460 л.с. и может сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 10-диапазонным «автоматом».
В список стандартного оборудования входят 19-дюймовые колесные диски, сиденья с подогревом и вентиляцией, медиасистема SYNC3, «музыка» Bang & Olufsen, функция дистанционного запуска двигателя и открывания дверей, а также система Active Valve Performance Exhaust, которая автоматически ограничивает громкость выхлопа в заранее запрограммированное время суток, чтобы не беспокоить соседей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Тест-драйв Ford Kuga 1.6 EcoBoost: к перевалу Геологов
11.09.2016, 20:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве