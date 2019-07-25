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25 июля 2019, 17:35

Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы

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Компания Ford решила отметит 55-летие Mustang особой версией модели, адресованной европейским покупателям. Юбилейный спорткар Ford Mustang55 отличается эксклюзивным декором и поступит в продажу в августе 2019 года.
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
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Премьера самого первого Ford Mustang состоялась 17 апреля 1965 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке. С тех пор по всему миру было продано более 10 млн экземпляров. Правда, до России легендарный автомобиль так и не добрался. Зато с успехом продается в Европе. Именно для своих европейских поклонников Ford подготовил специальную юбилейную версию - Mustang55.

Внешне юбилейные купе и кабриолеты Ford Mustang55 можно узнать по черным полосам на капоте и бортах, черной радиаторной решетке, черным колесным дискам и черной крыше. Дополнительно можно заказать оригинальный спойлер. В салоне появился металлический селектор коробки передач и вставки «под карбон». Автомобили оснащаются топовым 5,0-литровым атмосферным мотором V8, который выдает 460 л.с. и может сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 10-диапазонным «автоматом».

В список стандартного оборудования входят 19-дюймовые колесные диски, сиденья с подогревом и вентиляцией, медиасистема SYNC3, «музыка» Bang & Olufsen, функция дистанционного запуска двигателя и открывания дверей, а также система Active Valve Performance Exhaust, которая автоматически ограничивает громкость выхлопа в заранее запрограммированное время суток, чтобы не беспокоить соседей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
{{material_126326}}Премьера самого первого Ford Mustang состоялась 17 апреля 1965 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке. С тех пор по всему миру было продано более 10 млн экземпляров. Правда, до России легендарный автомобиль так и не добрался. Зато с успехом продается в Европе. Именно для своих европейских поклонников Ford подготовил специальную юбилейную версию - Mustang55.Внешне юбилейные купе и кабриолеты Ford Mustang55 можно узнать по черным полосам на капоте и бортах, черной радиаторной решетке, черным колесным дискам и черной крыше. Дополнительно можно заказать оригинальный спойлер. В салоне появился металлический селектор коробки передач и вставки «под карбон». Автомобили оснащаются топовым 5,0-литровым атмосферным мотором V8, который выдает 460 л.с. и может сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 10-диапазонным «автоматом».В список стандартного оборудования входят 19-дюймовые колесные диски, сиденья с подогревом и вентиляцией, медиасистема SYNC3, «музыка» Bang & Olufsen, функция дистанционного запуска двигателя и открывания дверей, а также система Active Valve Performance Exhaust, которая автоматически ограничивает громкость выхлопа в заранее запрограммированное время суток, чтобы не беспокоить соседей.
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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