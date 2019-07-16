16 июля 2019, 09:32
Ford заменит Mondeo новым кроссовером
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Европейское подразделение Ford готовится серьезно пересмотреть модельный ряд. На смену Mondeo, S-Max и Galaxy придет единая глобальная модель SUV-сегмента. Ожидается, что новинка появится в начале 2021 года.
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Новинку Ford спроектируют на масштабируемой платформе C2. Сейчас она лежит в основе нового Focus, но со временем на ней построят целый ряд моделей от компактного хэтчбека Fiesta до 7-местного кроссовера Edge. В моторную гамму нового среднеразмерного SUV войдут как бензиновые, так и дизельные агрегаты, соответствующие стандарту Евро 6d. Ожидается, что базовым для модели станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор с гибридной надстройкой (mild hybrid) на основе 48-вольтовой электросети.
Новый автомобиль вытеснит из линейки Ford сразу три модели, продажи которых идут не слишком хорошо. Например, в 2018 году в Европе было продано всего 50 000 экземпляров Mondeo, 24 000 экземпляров S-Max и 12 000 Galaxy. Новинку будут позиционировать как вместительный и экономичный семейный автомобиль, подходящий для путешествий и вылазок на природу. К тому времени, как новый кроссовер выйдет на рынок, Ford прекратит производство сразу четырех минивенов. Сегмент MPV в последние годы серьезно сдает позиции. Ожидается, что к концу лета Ford завершит выпуск C-Max и Grand C-Max, а также компактного B-Max. В следующем году та же участь постигнет Galaxy и S-Max.
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