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16 июля 2019, 09:32

Ford заменит Mondeo новым кроссовером

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Европейское подразделение Ford готовится серьезно пересмотреть модельный ряд. На смену Mondeo, S-Max и Galaxy придет единая глобальная модель SUV-сегмента. Ожидается, что новинка появится в начале 2021 года.
Ford заменит Mondeo новым кроссовером
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Новый автомобиль получит статус глобальной модели и будет продаваться не только в Европе, но также в США и других странах. По информации инсайдеров, идеологически новинка будет близка к вседорожному универсалу Subaru Outback. «Японец» пользуется в США отличным спросом. Ежегодно здесь продается до 200 тысяч экземпляров. В июле 2018 года исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли намекнул на готовящийся переход от традиционных хэтчбеков и минивенов к универсальным типам кузова. Такие автомобили должны сочетать в себе хорошие внедорожные качества с топливной экономичностью. 

Новинку Ford спроектируют на масштабируемой платформе C2. Сейчас она лежит в основе нового Focus, но со временем на ней построят целый ряд моделей от компактного хэтчбека Fiesta до 7-местного кроссовера Edge. В моторную гамму нового среднеразмерного SUV войдут как бензиновые, так и дизельные агрегаты, соответствующие стандарту Евро 6d. Ожидается, что базовым для модели станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор с гибридной надстройкой (mild hybrid) на основе 48-вольтовой электросети. 

Новый автомобиль вытеснит из линейки Ford сразу три модели, продажи которых идут не слишком хорошо. Например, в 2018 году в Европе было продано всего 50 000 экземпляров Mondeo, 24 000 экземпляров S-Max и 12 000 Galaxy. Новинку будут позиционировать как вместительный и экономичный семейный автомобиль, подходящий для путешествий и вылазок на природу. К тому времени, как новый кроссовер выйдет на рынок, Ford прекратит производство сразу четырех минивенов. Сегмент MPV в последние годы серьезно сдает позиции. Ожидается, что к концу лета Ford завершит выпуск C-Max и Grand C-Max, а также компактного B-Max. В следующем году та же участь постигнет Galaxy и S-Max.

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Отзывы по теме
Форум Ford Mondeo
Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
Timur
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Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
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У меня уже 3 года S-Max 2007 года. 2 литра бензин на "ручке". Устраивает всё, единственное, сейчас бы взял 2,3 с "автоматом"... Жаль, сейчас в Москве на машине и ездить-то некуда - общественным транспортом даже дочку в школу отвезти быстрее выходит. Зато уж если едем в "Максе" - это правда релакс...
Павел
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Ford заменит Mondeo новым кроссовером
{{material_126841}}Новый автомобиль получит статус глобальной модели и будет продаваться не только в Европе, но также в США и других странах. По информации инсайдеров, идеологически новинка будет близка к вседорожному универсалу Subaru Outback. «Японец» пользуется в США отличным спросом. Ежегодно здесь продается до 200 тысяч экземпляров. В июле 2018 года исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли намекнул на готовящийся переход от традиционных хэтчбеков и минивенов к универсальным типам кузова. Такие автомобили должны сочетать в себе хорошие внедорожные качества с топливной экономичностью. Новинку Ford спроектируют на масштабируемой платформе C2. Сейчас она лежит в основе нового Focus, но со временем на ней построят целый ряд моделей от компактного хэтчбека Fiesta до 7-местного кроссовера Edge. В моторную гамму нового среднеразмерного SUV войдут как бензиновые, так и дизельные агрегаты, соответствующие стандарту Евро 6d. Ожидается, что базовым для модели станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор с гибридной надстройкой (mild hybrid) на основе 48-вольтовой электросети. Новый автомобиль вытеснит из линейки Ford сразу три модели, продажи которых идут не слишком хорошо. Например, в 2018 году в Европе было продано всего 50 000 экземпляров Mondeo, 24 000 экземпляров S-Max и 12 000 Galaxy. Новинку будут позиционировать как вместительный и экономичный семейный автомобиль, подходящий для путешествий и вылазок на природу. К тому времени, как новый кроссовер выйдет на рынок, Ford прекратит производство сразу четырех минивенов. Сегмент MPV в последние годы серьезно сдает позиции. Ожидается, что к концу лета Ford завершит выпуск C-Max и Grand C-Max, а также компактного B-Max. В следующем году та же участь постигнет Galaxy и S-Max.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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