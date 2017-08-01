Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов
В опросе приняли участие свыше 294 000 студентов из Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Индии, Канады, Китая, России, США, Франции, Японии и Южной Кореи. Будущие специалисты оценили компании по таким характеристикам, как творческая и динамичная рабочая среда, инновационность, высокие доходы в будущем и менеджмент, поддерживающий развитие сотрудников. У студентов бизнес-специальностей Ford занял 42 место в рейтинге.
Работать в автомобильной индустрии высказали желание 17% будущих обладателей инженерных специальностей. Автомобильные компании заняли наибольшее количество мест в рейтинге (14%). Главной карьерной задачей будущие работники в большинстве стран назвали сохранение баланса между личной жизнью и работой, на 2 месте – стабильная и надежная занятость. При этом российские студенты, равно как и их немецкие коллеги, ставят на 1 место именно стабильность, а баланс между работой и жизнью – на 2-е.
В нашей стране СП Ford Sollers - один из крупнейших работодателей Северо-Западного региона и Татарстана. Компания стремится развивать потенциал своих сотрудников, которые не только проходят обучение на предприятиях в России, но и выезжают для обмена опыта за рубеж.
«Ford занимает прочные позиции на глобальном рынке и умеет привлекать и сохранять нужных ему людей, – сказал Петер Найлендер, глобальный CEO компании Universum Group. – В этом году список работодателей в рейтинге стал более разнообразным, в нем появились представители нового сектора экономики - электронной торговли. А вот традиционные секторы (та же энергетическая промышленность) уже не так привлекательны для нового поколения молодежи».
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