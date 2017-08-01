1 августа 2017, 18:16

Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов

У студентов, изучающих инженерные специальности, бренд Ford поднялся в рейтинге на одно место, и теперь занимает 12-ю строчку. Об этом говорят результаты ежегодного всемирного опроса студентов, проведенного Universum Talent Survey. В списке автомобильных брендов Ford занял 2 место по привлекательности в качестве будущего места работы.
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Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов Ford

В опросе приняли участие свыше 294 000 студентов из Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Индии, Канады, Китая, России, США, Франции, Японии и Южной Кореи. Будущие специалисты оценили компании по таким характеристикам, как творческая и динамичная рабочая среда, инновационность, высокие доходы в будущем и менеджмент, поддерживающий развитие сотрудников. У студентов бизнес-специальностей Ford занял 42 место в рейтинге.

Работать в автомобильной индустрии высказали желание 17% будущих обладателей инженерных специальностей. Автомобильные компании заняли наибольшее количество мест в рейтинге (14%). Главной карьерной задачей будущие работники в большинстве стран назвали сохранение баланса между личной жизнью и работой, на 2 месте – стабильная и надежная занятость. При этом российские студенты, равно как и их немецкие коллеги, ставят на 1 место именно стабильность, а баланс между работой и жизнью – на 2-е.

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Важным для будущей карьеры учащиеся российских ВУЗов называют возможность решать интересные и сложные рабочие задачи, и в этом их поддерживают студенты из Канады и Великобритании. Идеальный работодатель у многих участников опроса, включая россиян, ассоциируется с такими атрибутами, как «профессиональное обучение и развитие» и «высокий заработок в будущем». При этом все большую популярность в западных странах приобретают ответы типа: «творческая и динамичная рабочая среда» и «инновационность».

В нашей стране СП Ford Sollers - один из крупнейших работодателей Северо-Западного региона и Татарстана. Компания стремится развивать потенциал своих сотрудников, которые не только проходят обучение на предприятиях в России, но и выезжают для обмена опыта за рубеж.

«Ford занимает прочные позиции на глобальном рынке и умеет привлекать и сохранять нужных ему людей, – сказал Петер Найлендер, глобальный CEO компании Universum Group. – В этом году список работодателей в рейтинге стал более разнообразным, в нем появились представители нового сектора экономики - электронной торговли. А вот традиционные секторы (та же энергетическая промышленность) уже не так привлекательны для нового поколения молодежи».

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Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов
В опросе приняли участие свыше 294 000 студентов из Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Индии, Канады, Китая, России, США, Франции, Японии и Южной Кореи. Будущие специалисты оценили компании по таким характеристикам, как творческая и динамичная рабочая среда, инновационность, высокие доходы в будущем и менеджмент, поддерживающий развитие сотрудников. У студентов бизнес-специальностей Ford занял 42 место в рейтинге. Работать в автомобильной индустрии высказали желание 17% будущих обладателей инженерных специальностей. Автомобильные компании заняли наибольшее количество мест в рейтинге (14%). Главной карьерной задачей будущие работники в большинстве стран назвали сохранение баланса между личной жизнью и работой, на 2 месте – стабильная и надежная занятость. При этом российские студенты, равно как и их немецкие коллеги, ставят на 1 место именно стабильность, а баланс между работой и жизнью – на 2-е.{{material_118318}} Важным для будущей карьеры учащиеся российских ВУЗов называют возможность решать интересные и сложные рабочие задачи, и в этом их поддерживают студенты из Канады и Великобритании. Идеальный работодатель у многих участников опроса, включая россиян, ассоциируется с такими атрибутами, как «профессиональное обучение и развитие» и «высокий заработок в будущем». При этом все большую популярность в западных странах приобретают ответы типа: «творческая и динамичная рабочая среда» и «инновационность».В нашей стране СП Ford Sollers - один из крупнейших работодателей Северо-Западного региона и Татарстана. Компания стремится развивать потенциал своих сотрудников, которые не только проходят обучение на предприятиях в России, но и выезжают для обмена опыта за рубеж. «Ford занимает прочные позиции на глобальном рынке и умеет привлекать и сохранять нужных ему людей, – сказал Петер Найлендер, глобальный CEO компании Universum Group. – В этом году список работодателей в рейтинге стал более разнообразным, в нем появились представители нового сектора экономики - электронной торговли. А вот традиционные секторы (та же энергетическая промышленность) уже не так привлекательны для нового поколения молодежи».
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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