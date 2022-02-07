7 февраля 2022, 07:30
Ford запатентовал революционную механическую коробку передач: у нее нет педали сцепления
Автомобили с «механикой» постепенно уходят в прошлое. В США до 90% продаж приходится на двухпедальные комплектации. Компания Ford изобрела новый тип МКПП, которая может обойтись без педали сцепления.
Дарья Климова Фото: Ford
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Фото: USPTO
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С одной стороны, такая коробка передач более проста в управлении, с другой – это гораздо более сложный механизм, чем традиционная гидравлическая система сцепления, что увеличивает стоимость, усложняет обслуживание и, возможно, снижает надежность. Поэтому наличие заявки вовсе не означает, что устройство будут устанавливать на серийные автомобили.
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