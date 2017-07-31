31 июля 2017, 20:34

Ford запускает маршрутное такси в Нью-Йорке

В Нью-Йорке начинает работу сервис маршрутного такси Chariot. Он позволит при помощи мобильного приложения заказать место в микроавтобусе, курсирующем между транспортными узлами и труднодоступными районами города.
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  Ford запускает маршрутное такси в Нью-Йорке Ford Transit Ford запускает маршрутное такси в Нью-Йорке
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Ford Transit 2.2 МТ
2.2 л, 125 л.с
Механическая 6-ступенчатая
5531 x 2059 x 2542 мм
передний
ДТ, 6.4 л на 100 км
Все характеристики
Нью-Йорк пополнил географию маршрутов сервиса Ford, который на первом этапе будет обслуживать резидентов Манхэттена и Бруклина, предлагая им поездки по фиксированной цене в 4 доллара. В дальнейшем, используя механизмы краудсорсинга, люди смогут создавать дополнительные маршруты. К осени текущего года парк Chariot в Нью-Йорке должен вырасти до 60 микроавтобусов Transit.

На карте Chariot отображаются районы города, жители которых хотели бы увидеть у себя новый сервис. Таким образом, каждый пассажир может внести свой вклад в улучшение транспортной доступности отдельных районов города.

У пользователей есть возможность предлагать собственные варианты маршрутов, на которых, по их мнению, существует спрос на услуги сервиса маршрутного такси. Как только новый маршрут наберет необходимую поддержку пользователей (в настоящее время для запуска маршрута по заявке необходимо 50 голосов), на него тут же выйдет необходимое количество микроавтобусов. Помимо пользователей, развитием маршрутов Chariot будут заниматься специалисты аналитического подразделения Ford.

Создатели нового сервиса уделяют внимание его доступности. Сервис поддерживает программы льготного налогообложения и транспортные купоны, которые позволяют уменьшать свою налогооблагаемую базу за счёт списания расходов на общественный транспорт.

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Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
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Ford запускает маршрутное такси в Нью-Йорке
{{params_54160}}Нью-Йорк пополнил географию маршрутов сервиса Ford, который на первом этапе будет обслуживать резидентов Манхэттена и Бруклина, предлагая им поездки по фиксированной цене в 4 доллара. В дальнейшем, используя механизмы краудсорсинга, люди смогут создавать дополнительные маршруты. К осени текущего года парк Chariot в Нью-Йорке должен вырасти до 60 микроавтобусов Transit.На карте Chariot отображаются районы города, жители которых хотели бы увидеть у себя новый сервис. Таким образом, каждый пассажир может внести свой вклад в улучшение транспортной доступности отдельных районов города.У пользователей есть возможность предлагать собственные варианты маршрутов, на которых, по их мнению, существует спрос на услуги сервиса маршрутного такси. Как только новый маршрут наберет необходимую поддержку пользователей (в настоящее время для запуска маршрута по заявке необходимо 50 голосов), на него тут же выйдет необходимое количество микроавтобусов. Помимо пользователей, развитием маршрутов Chariot будут заниматься специалисты аналитического подразделения Ford. Создатели нового сервиса уделяют внимание его доступности. Сервис поддерживает программы льготного налогообложения и транспортные купоны, которые позволяют уменьшать свою налогооблагаемую базу за счёт списания расходов на общественный транспорт.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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