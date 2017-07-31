Ford запускает маршрутное такси в Нью-Йорке
|Ford Transit 2.2 МТ
|2.2 л, 125 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|5531 x 2059 x 2542 мм
|передний
|ДТ, 6.4 л на 100 км
|Все характеристики
На карте Chariot отображаются районы города, жители которых хотели бы увидеть у себя новый сервис. Таким образом, каждый пассажир может внести свой вклад в улучшение транспортной доступности отдельных районов города.
У пользователей есть возможность предлагать собственные варианты маршрутов, на которых, по их мнению, существует спрос на услуги сервиса маршрутного такси. Как только новый маршрут наберет необходимую поддержку пользователей (в настоящее время для запуска маршрута по заявке необходимо 50 голосов), на него тут же выйдет необходимое количество микроавтобусов. Помимо пользователей, развитием маршрутов Chariot будут заниматься специалисты аналитического подразделения Ford.
Создатели нового сервиса уделяют внимание его доступности. Сервис поддерживает программы льготного налогообложения и транспортные купоны, которые позволяют уменьшать свою налогооблагаемую базу за счёт списания расходов на общественный транспорт.
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