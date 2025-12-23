Последний Ford Escape для Америки: что будет дальше с заводом в Луисвилле — интрига сохраняется

23 декабря 2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.
Американский автогигант Ford принял решение сократить линейку компактных кроссоверов на рынке США. Уже после 2026 модельного года Escape и более дорогие Lincoln Corsair исчезнут из американских автосалонов. Как сообщает Autoevolution, на заводе в Луисвилле был собран последний экземпляр Ford Escape для Северной Америки, и этот момент стал по-настоящему символичным для всей отрасли.
На кузове и заднем стекле последнего автомобиля сотрудники оставили свои подписи и рисунки, которые создают особую атмосферу прощания с моделью, которая долгие годы пользовалась популярностью у американских водителей. Пока неизвестно, куда отправлен этот уникальный экземпляр — возможно, он займет место в музее или станет частью частной коллекции.
Решение о завершении выпуска Escape и Corsair связано с изменениями в стратегии Форда. Компания делает установку на электромобили и более крупные кроссоверы, а также оптимизирует производственный процесс. Завод в Луисвилле, где выпускались эти модели, уже начал процесс перепрофилирования под новые задачи. Ожидается, что в последние годы здесь появятся совершенно другие автомобили, соответствующие современным тенденциям рынка.
Для многих поклонников Ford Escape эта новость стала неожиданной. Модель была проверена своей надежностью, доступной ценой и универсальностью. Однако рынок диктует новые правила: спрос на компактные кроссоверы падает, интерес к электромобилям и большим внедорожникам только растет. Форд вынужден адаптироваться под эти изменения, чтобы сохранить конкурентоспособность.
Сотрудники завода в Луисвилле отмечают, что прощание с Escape прошло эмоционально. Многие из них работали над этой моделью с самого начала ее производства. Теперь им предстоит осваивать новые технологии и участвовать в создании автомобилей будущего. Для американского автопрома это не просто конец эпохи, а начало новых этапов развития.
Пока остается загадкой, какие именно модели придут на смену Escape и Corsair. Руководство Ford держит детали в секрете, но эксперты уверены: компания готовит серьезные обновления и, возможно, удивит рынок новыми решениями. В любом случае — это важное событие, отражающее глобальные перемены в автомобильной индустрии.
