Почему Ford решил сотрудничать с Renault, а не с Suzuki, и как это может повлиять на рынок электромобилей в Европе

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 05:53

Ford завершил выпуск Focus и выбрал Renault для альянса, но упустил важную возможность

Ford завершил выпуск Focus и выбрал Renault для альянса, но упустил важную возможность

В 2025 году Ford прекратил производство Focus и объявил о партнерстве с Renault для выпуска электромобилей и легких коммерческих фургонов. Однако эксперты считают, что сотрудничество с Suzuki могло бы изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, почему этот выбор так важен.

События 2025 года стали для Ford настоящими испытаниями: компания не только попрощалась с одной из своих самых узнаваемых моделей, но и заключила новое стратегическое партнерство. 14 ноября на конвейерном заводе в Саарлуисе появился последний Ford Focus — автомобиль, который почти трижды стал символом стабильности и успеха бренда в Европе. Это решение стало не просто окончанием эпохи, а сигналом о серьезных переменах в стратегии компании.

Уже через несколько недель, 9 декабря, Ford объявил о начале сотрудничества с Renault. Новый альянс ориентирован на совместную разработку и продажу компактных электромобилей и коммерческих фургонов. Такой шаг выглядит логичным на фоне стремительного роста интереса к электрификации и ужесточению экологических стандартов в Европе. Однако, как отмечают аналитики, выбор Renault в качестве партнера не был единственно возможным – и, возможно, не самым дальновидным.

Рассмотрение Suzuki, как партнера, казалось недальновидным, ведь японская компания не может вывести автомобили на европейский рынок. Тем не менее, именно Suzuki обладает опытом в создании компактных, экономичных и доступных автомобилей, которые идеально соответствуют современным требованиям городского транспорта. Кроме того, Suzuki давно и успешно работает с гибридными и электрическими технологиями, что могло бы стать главным подспорьем для Ford в условиях жесткой конкуренции.

Партнерство с Renault, безусловно, открывает Ford доступ к передовым платформам и технологиям французского автогиганта. Однако у Renault уже есть собственные амбиции и планы по развитию электромобильного направления, что может привести к конфликту интересов или неопределенности маневра для Ford. В то же время Suzuki, не имеет столь масштабных европейских проектов, и могла бы стать более гибким и заинтересованным партнером, готовым к совместному развитию новых моделей и технологий.

Эксперты отмечают, что в условиях стремительного перехода к электромобилям и ужесточению конкуренции на рынке выбор партнера становится важнейшим условием. Ошибки на этом этапе могут стоить компаниям не только доли рынка, но и самой возможности остаться в числе лидеров отрасли. Ford, осуществивший ставку на Renault, рискует оказаться в тени более амбициозного партнера, тогда как сотрудничество с Suzuki могло бы дать компании шанс предложить рынку действительно уникальные решения.

Как пишет autoevolution, уход Focus с европейского рынка и смена стратегических ориентиров Ford - это не просто очередной этап в истории бренда, а отражение изменений в автомобильной индустрии. В ближайшие годы станет ясно, оправдает ли компания свою ставку на альянс с Renault, или же Ford упустит возможность создать что-то по-настоящему новое вместе с Suzuki.

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р)
Упомянутые марки: Ford, Renault, Suzuki
Похожие материалы Форд, Рено, Сузуки

