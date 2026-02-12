Почему Ford решил сотрудничать с Renault, а не с Suzuki, и как это может повлиять на рынок электромобилей в Европе

12 февраля 2026, 05:53
Ford завершил выпуск Focus и выбрал Renault для альянса, но упустил важную возможность
Ford завершил выпуск Focus и выбрал Renault для альянса, но упустил важную возможность
В 2025 году Ford прекратил производство Focus и объявил о партнерстве с Renault для выпуска электромобилей и легких коммерческих фургонов. Однако эксперты считают, что сотрудничество с Suzuki могло бы изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, почему этот выбор так важен.
События 2025 года стали для Ford настоящими испытаниями: компания не только попрощалась с одной из своих самых узнаваемых моделей, но и заключила новое стратегическое партнерство. 14 ноября на конвейерном заводе в Саарлуисе появился последний Ford Focus — автомобиль, который почти трижды стал символом стабильности и успеха бренда в Европе. Это решение стало не просто окончанием эпохи, а сигналом о серьезных переменах в стратегии компании.
Уже через несколько недель, 9 декабря, Ford объявил о начале сотрудничества с Renault. Новый альянс ориентирован на совместную разработку и продажу компактных электромобилей и коммерческих фургонов. Такой шаг выглядит логичным на фоне стремительного роста интереса к электрификации и ужесточению экологических стандартов в Европе. Однако, как отмечают аналитики, выбор Renault в качестве партнера не был единственно возможным – и, возможно, не самым дальновидным.
Рассмотрение Suzuki, как партнера, казалось недальновидным, ведь японская компания не может вывести автомобили на европейский рынок. Тем не менее, именно Suzuki обладает опытом в создании компактных, экономичных и доступных автомобилей, которые идеально соответствуют современным требованиям городского транспорта. Кроме того, Suzuki давно и успешно работает с гибридными и электрическими технологиями, что могло бы стать главным подспорьем для Ford в условиях жесткой конкуренции.
Партнерство с Renault, безусловно, открывает Ford доступ к передовым платформам и технологиям французского автогиганта. Однако у Renault уже есть собственные амбиции и планы по развитию электромобильного направления, что может привести к конфликту интересов или неопределенности маневра для Ford. В то же время Suzuki, не имеет столь масштабных европейских проектов, и могла бы стать более гибким и заинтересованным партнером, готовым к совместному развитию новых моделей и технологий.
Эксперты отмечают, что в условиях стремительного перехода к электромобилям и ужесточению конкуренции на рынке выбор партнера становится важнейшим условием. Ошибки на этом этапе могут стоить компаниям не только доли рынка, но и самой возможности остаться в числе лидеров отрасли. Ford, осуществивший ставку на Renault, рискует оказаться в тени более амбициозного партнера, тогда как сотрудничество с Suzuki могло бы дать компании шанс предложить рынку действительно уникальные решения.
Как пишет autoevolution, уход Focus с европейского рынка и смена стратегических ориентиров Ford - это не просто очередной этап в истории бренда, а отражение изменений в автомобильной индустрии. В ближайшие годы станет ясно, оправдает ли компания свою ставку на альянс с Renault, или же Ford упустит возможность создать что-то по-настоящему новое вместе с Suzuki.
Похожие материалы Форд, Рено, Сузуки
-
02.02.2026, 14:33
StartVOLT представил новые фары для Ford Focus и расширил ассортимент электродеталей
Российский рынок автозапчастей пополнился свежими предложениями от StartVOLT. Мало кто знает, что теперь доступны новые фары для Ford Focus II и III, а также детали электросистемы для разных марок. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.01.2026, 10:45
Какие автомобили с пробегом выбирали россияне в 2025 году
Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, несмотря на экономические вызовы. Какие модели оказались в центре внимания покупателей и почему именно они удерживают лидерство? Анализируем свежие данные и неожиданные тенденции. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в ближайшее время.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
21.12.2025, 07:01
Ford возвращает Focus, Fiesta и Ka в виде электромобилей благодаря союзу с Renault
Ford и Renault объединяют усилия для создания новых электромобилей на базе легендарных моделей. В проекте участвуют Focus, Fiesta и Ka. Ожидаются свежие решения в дизайне и технологиях. Подробности о будущем доступных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:03
Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут
Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?Читать далее
-
08.12.2025, 23:17
Ford Focus: реальные причины разочарования владельцев и скрытые недостатки
Внешний вид Ford Focus до сих пор актуален. Однако владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы проявляются уже на первых тысячах километров. Подробности в материале.Читать далее
-
18.11.2025, 16:58
Ford остановил производство легендарной модели Focus спустя 27 лет
Легендарный автомобиль ушел в историю. Производство полностью прекращено. Компания меняет свою стратегию. Европейский рынок ждут большие перемены. Что придет на смену популярной модели?Читать далее
-
17.11.2025, 19:39
Ford завершил выпуск Focus после 27 лет и 12 миллионов автомобилей
Ford официально прекратил производство Focus после почти трех десятилетий. Последний экземпляр покинул завод в Германии. Модель стала символом для миллионов семей. Причины такого решения держатся в секрете. Что ждет поклонников марки – читайте в материале.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
03.11.2025, 06:41
Самый дешевый подержанный Ford Focus 2012 года выставлен на продажу на eBay
На eBay появился необычный лот – подержанный Ford Focus 2012 года по рекордно низкой цене. Почему именно этот автомобиль оказался самым доступным среди всех предложений? Какие сюрпризы могут ждать покупателя? Узнайте, что скрывается за привлекательной стоимостью и стоит ли рассматривать такой вариант.Читать далее
Похожие материалы Форд, Рено, Сузуки
-
02.02.2026, 14:33
StartVOLT представил новые фары для Ford Focus и расширил ассортимент электродеталей
Российский рынок автозапчастей пополнился свежими предложениями от StartVOLT. Мало кто знает, что теперь доступны новые фары для Ford Focus II и III, а также детали электросистемы для разных марок. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.01.2026, 10:45
Какие автомобили с пробегом выбирали россияне в 2025 году
Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, несмотря на экономические вызовы. Какие модели оказались в центре внимания покупателей и почему именно они удерживают лидерство? Анализируем свежие данные и неожиданные тенденции. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в ближайшее время.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
21.12.2025, 07:01
Ford возвращает Focus, Fiesta и Ka в виде электромобилей благодаря союзу с Renault
Ford и Renault объединяют усилия для создания новых электромобилей на базе легендарных моделей. В проекте участвуют Focus, Fiesta и Ka. Ожидаются свежие решения в дизайне и технологиях. Подробности о будущем доступных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:03
Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут
Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?Читать далее
-
08.12.2025, 23:17
Ford Focus: реальные причины разочарования владельцев и скрытые недостатки
Внешний вид Ford Focus до сих пор актуален. Однако владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы проявляются уже на первых тысячах километров. Подробности в материале.Читать далее
-
18.11.2025, 16:58
Ford остановил производство легендарной модели Focus спустя 27 лет
Легендарный автомобиль ушел в историю. Производство полностью прекращено. Компания меняет свою стратегию. Европейский рынок ждут большие перемены. Что придет на смену популярной модели?Читать далее
-
17.11.2025, 19:39
Ford завершил выпуск Focus после 27 лет и 12 миллионов автомобилей
Ford официально прекратил производство Focus после почти трех десятилетий. Последний экземпляр покинул завод в Германии. Модель стала символом для миллионов семей. Причины такого решения держатся в секрете. Что ждет поклонников марки – читайте в материале.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
03.11.2025, 06:41
Самый дешевый подержанный Ford Focus 2012 года выставлен на продажу на eBay
На eBay появился необычный лот – подержанный Ford Focus 2012 года по рекордно низкой цене. Почему именно этот автомобиль оказался самым доступным среди всех предложений? Какие сюрпризы могут ждать покупателя? Узнайте, что скрывается за привлекательной стоимостью и стоит ли рассматривать такой вариант.Читать далее