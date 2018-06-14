14 июня 2018, 17:26

«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы

Высокие технологии – удел не только автомобилей. Умные решения находят свое применение и в среде двухколесных транспортных средств. Одно из свежих ноу-хау принадлежит спецам компании Ford.
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«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы Ford

Они разработали прототип куртки, которая позволяет велосипедистам легче ориентироваться в пути и более наглядно демонстрировать свое присутствие и намерения окружающим, прежде всего, автомобилистам.

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Основа «разума» - оранжевые светодиоды, размещенные на рукавах и работающие своеобразными «поворотниками»: они показывают, в какую сторону намерен свернуть велосипедист. Чтобы включить сигнал, достаточно просто поднять одну или другую руку.

В прозрачном кармане на предплечье спрятан смартфон, благодаря которому куртка может использовать навигационное приложение. При этом подключение к гаджету осуществляется посредством беспроводной связи. Для этого в рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения.

Само навигационное приложение настроено прокладывать маршруты в обход оживленных улиц и перекрестков. Это необходимо для того, чтобы повысить безопасность велосипедиста и помочь ему получить больше удовольствия от поездки. С помощью гарнитуры с костной проводимостью звука можно совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы. При замедлении начинают мигать красные «стоп-сигналы», расположенные по нижнему краю куртки.

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Одевшись в чудо-куртку, отпадает необходимость останавливаться, чтобы свериться с указаниями навигационного приложения на экране телефона или беспокоиться о том, что оно выведет на загруженную дорогу или опасный перекресток.

В разработке куртки приняли активное участие сотрудники офиса Ford Smart Mobility. Они же тестировали опытные образцы во время ежедневных поездок на работу и трудились над решением проблемы «последней мили». Так называют последний этап поездки, в том числе с целью доставки груза, в плотной городской среде. Именно этот последний километр-два обычно наиболее сложен и затратен для водителя.

Особый вклад в изобретение внесли производитель одежды для велосипедистов Lumo и эксперты в сфере мобильных приложений компании Tome. Ближайшее развитие проекта  предусматривает внедрение функции приема звонков и сообщений посредством жестов и голосовых команд. Это может быть полезно для коммерческих служб велодоставки тех или иных товаров.

На сегодняшний день приобретение «умной» куртки невозможно, поскольку, повторимся, речь идет о прототипе. Но «фордовцы» полны намерения получить патент на изобретение и доработать его до уровня коммерческого образца.

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«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы
Они разработали прототип куртки, которая позволяет велосипедистам легче ориентироваться в пути и более наглядно демонстрировать свое присутствие и намерения окружающим, прежде всего, автомобилистам.{{material_123225}} Основа «разума» - оранжевые светодиоды, размещенные на рукавах и работающие своеобразными «поворотниками»: они показывают, в какую сторону намерен свернуть велосипедист. Чтобы включить сигнал, достаточно просто поднять одну или другую руку. В прозрачном кармане на предплечье спрятан смартфон, благодаря которому куртка может использовать навигационное приложение. При этом подключение к гаджету осуществляется посредством беспроводной связи. Для этого в рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения. Само навигационное приложение настроено прокладывать маршруты в обход оживленных улиц и перекрестков. Это необходимо для того, чтобы повысить безопасность велосипедиста и помочь ему получить больше удовольствия от поездки. С помощью гарнитуры с костной проводимостью звука можно совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы. При замедлении начинают мигать красные «стоп-сигналы», расположенные по нижнему краю куртки. {{material_122442}} Одевшись в чудо-куртку, отпадает необходимость останавливаться, чтобы свериться с указаниями навигационного приложения на экране телефона или беспокоиться о том, что оно выведет на загруженную дорогу или опасный перекресток.В разработке куртки приняли активное участие сотрудники офиса Ford Smart Mobility. Они же тестировали опытные образцы во время ежедневных поездок на работу и трудились над решением проблемы «последней мили». Так называют последний этап поездки, в том числе с целью доставки груза, в плотной городской среде. Именно этот последний километр-два обычно наиболее сложен и затратен для водителя.Особый вклад в изобретение внесли производитель одежды для велосипедистов Lumo и эксперты в сфере мобильных приложений компании Tome. Ближайшее развитие проекта  предусматривает внедрение функции приема звонков и сообщений посредством жестов и голосовых команд. Это может быть полезно для коммерческих служб велодоставки тех или иных товаров. На сегодняшний день приобретение «умной» куртки невозможно, поскольку, повторимся, речь идет о прототипе. Но «фордовцы» полны намерения получить патент на изобретение и доработать его до уровня коммерческого образца.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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