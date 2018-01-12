12 января 2018, 14:07
«Форды» 2017 года предлагаются на специальных условиях
С 1 января 2018 года возобновили действие государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых доступна скидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля.
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Наибольший рост продаж в прошлом году продемонстрировали кроссоверы и внедорожники Ford. Дополнительная выгода по программе «Trade-in/Утилизация» составляет 200 000 рублей для Kuga и Explorer и 150 000 рублей для EcoSport.
В прошлом году, в зависимости от модели, от 50 до 80% покупателей автомобилей Ford воспользовались схемой Trade-in или сдали автомобиль в утилизацию.
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Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
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