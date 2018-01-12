12 января 2018, 14:07

«Форды» 2017 года предлагаются на специальных условиях

С 1 января 2018 года возобновили действие государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых доступна скидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля.
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Условия данной программы распространяются практически на все модели Ford российского производства. Наиболее выгодно приобрести Ford участники программы «Первый автомобиль/Семейный автомобиль» могут по программе Ford Options: Fiesta – за 4100 руб./мес., Focus – за 4800 б./мес., EcoSport – за 5600 руб./мес., Mondeo – за 8300 руб./мес., Kuga – за 7900 руб./мес., Explorer – за 18000 руб./мес.

Наибольший рост продаж в прошлом году продемонстрировали кроссоверы и внедорожники Ford. Дополнительная выгода по программе «Trade-in/Утилизация» составляет 200 000 рублей для Kuga и Explorer и 150 000 рублей для EcoSport.

В прошлом году, в зависимости от модели, от 50 до 80% покупателей автомобилей Ford воспользовались схемой Trade-in или сдали автомобиль в утилизацию.

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«Форды» 2017 года предлагаются на специальных условиях
{{material_122201}} Условия данной программы распространяются практически на все модели Ford российского производства. Наиболее выгодно приобрести Ford участники программы «Первый автомобиль/Семейный автомобиль» могут по программе Ford Options: Fiesta – за 4100 руб./мес., Focus – за 4800 б./мес., EcoSport – за 5600 руб./мес., Mondeo – за 8300 руб./мес., Kuga – за 7900 руб./мес., Explorer – за 18000 руб./мес.Наибольший рост продаж в прошлом году продемонстрировали кроссоверы и внедорожники Ford. Дополнительная выгода по программе «Trade-in/Утилизация» составляет 200 000 рублей для Kuga и Explorer и 150 000 рублей для EcoSport.В прошлом году, в зависимости от модели, от 50 до 80% покупателей автомобилей Ford воспользовались схемой Trade-in или сдали автомобиль в утилизацию.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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