Уникальная планировка 2026 года: два полноценных санузла и простор для всей семьи – стоит ли ждать революцию в мире кемперов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 17:32

Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек

Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек

Уникальная планировка 2026 года: два полноценных санузла и простор для всей семьи – стоит ли ждать революцию в мире кемперов?

Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек

Forest River удивил новым прицепом Wildwood 320ICE. В нем два санузла и много места для семьи. Планировка свежая и необычная. Модель рассчитана на восемь человек. Подробности о новинке 2026 года – в нашем материале.

Forest River удивил новым прицепом Wildwood 320ICE. В нем два санузла и много места для семьи. Планировка свежая и необычная. Модель рассчитана на восемь человек. Подробности о новинке 2026 года – в нашем материале.

Американская компания Forest River, известная своими домами на колесах и туристическими прицепами, в очередной раз удивила поклонников. В 2026 году в линейке Wildwood появится совершенно новая планировка 320ICE, которая уже привлекла внимание экспертов и семейных путешественников. По информации autoevolution, этот вариант может стать настоящим открытием для тех, кто ищет комфорт и функциональность по разумной цене.

Главная особенность 320ICE – наличие сразу двух полноценных санузлов. Такое решение встречается крайне редко, даже в более дорогих моделях. Благодаря этому в прицепе с удобствами можно разместить до восьми людей, не испытывая неудобств в дороге или на стоянке. Просторная гостиная, отдельная кухня и продуманное зонирование делают этот дом на колесах отличным выбором для больших семей или компаний.

Внутри прицепа предусмотрено все необходимое для длительных путешествий. Кухонный блок оснащен современной техникой, есть вместительный холодильник, плита и микроволновая печь. Спальные места организованы так, чтобы каждый мог уединиться и отдохнуть. В задней части расположены отдельная спальня, а в гостиной – раскладные диваны и дополнительная кровать. Два санузла позволяют не стоять в очереди утром или вечером, что особенно важно для семей с детьми.

Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах, что визуально расширяет пространство. Большое окно в главном салоне обеспечивает свет, а продуманная система хранения помогает поддерживать порядок даже в долгих поездках. Внешне Wildwood 320ICE выглядит современно и стильно, а его габариты позволяют легко маневрировать даже на узких дорогах в кемпингах.

Еще одним плюсом новинки стала доступная цена. Forest River традиционно устанавливает оптимальное соотношение цены и качества, и 320ICE не стал исключением. Производитель заверяет, что даже базовая комплектация будет включать все необходимое для комфортного отдыха. Для тех, кто хочет большего, предусмотрены дополнительные опции.

Появление Wildwood 320ICE может изменить представление о семейных путешествиях на колесах. Такой прицеп подойдет как для выезда на природу, так и для длительных автопутешествий по стране. В 2026 году эта модель наверняка станет одной из самых обсуждаемых новинок среди любителей походов и активного отдыха.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ярославль Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться