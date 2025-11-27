Уникальная планировка 2026 года: два полноценных санузла и простор для всей семьи – стоит ли ждать революцию в мире кемперов?

Forest River представил новый Wildwood 320ICE с двумя санузлами и местом для восьми человек

Forest River удивил новым прицепом Wildwood 320ICE. В нем два санузла и много места для семьи. Планировка свежая и необычная. Модель рассчитана на восемь человек. Подробности о новинке 2026 года – в нашем материале.

Американская компания Forest River, известная своими домами на колесах и туристическими прицепами, в очередной раз удивила поклонников. В 2026 году в линейке Wildwood появится совершенно новая планировка 320ICE, которая уже привлекла внимание экспертов и семейных путешественников. По информации autoevolution, этот вариант может стать настоящим открытием для тех, кто ищет комфорт и функциональность по разумной цене.

Главная особенность 320ICE – наличие сразу двух полноценных санузлов. Такое решение встречается крайне редко, даже в более дорогих моделях. Благодаря этому в прицепе с удобствами можно разместить до восьми людей, не испытывая неудобств в дороге или на стоянке. Просторная гостиная, отдельная кухня и продуманное зонирование делают этот дом на колесах отличным выбором для больших семей или компаний.

Внутри прицепа предусмотрено все необходимое для длительных путешествий. Кухонный блок оснащен современной техникой, есть вместительный холодильник, плита и микроволновая печь. Спальные места организованы так, чтобы каждый мог уединиться и отдохнуть. В задней части расположены отдельная спальня, а в гостиной – раскладные диваны и дополнительная кровать. Два санузла позволяют не стоять в очереди утром или вечером, что особенно важно для семей с детьми.

Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах, что визуально расширяет пространство. Большое окно в главном салоне обеспечивает свет, а продуманная система хранения помогает поддерживать порядок даже в долгих поездках. Внешне Wildwood 320ICE выглядит современно и стильно, а его габариты позволяют легко маневрировать даже на узких дорогах в кемпингах.

Еще одним плюсом новинки стала доступная цена. Forest River традиционно устанавливает оптимальное соотношение цены и качества, и 320ICE не стал исключением. Производитель заверяет, что даже базовая комплектация будет включать все необходимое для комфортного отдыха. Для тех, кто хочет большего, предусмотрены дополнительные опции.

Появление Wildwood 320ICE может изменить представление о семейных путешествиях на колесах. Такой прицеп подойдет как для выезда на природу, так и для длительных автопутешествий по стране. В 2026 году эта модель наверняка станет одной из самых обсуждаемых новинок среди любителей походов и активного отдыха.