Встречайте свежий взгляд на кемперы для пар и семей – что скрывает серия Un-Mapped?

29 ноября 2025, 09:46
Forest River запускает новую линейку Un-Mapped: самый просторный прицеп 26ML для двоих
Forest River запускает новую линейку Un-Mapped: самый просторный прицеп 26ML для двоих
Forest River снова удивляет поклонников автодомов. Компания представила серию Un-Mapped, ориентированную на пары и семьи. Новинка обещает свежий подход к комфорту и функционалу. Что ждет будущих владельцев? Подробности в нашем материале.
Похожие материалы
-
29.11.2025, 12:24
Toyota готовит премьеру нового суперкара GR GT с мощным V8 уже в декабре
Toyota готовит громкую премьеру: новый суперкар GR GT дебютирует уже 5 декабря. Японцы держали интригу почти четыре года. Модель обещает стать самой яркой новинкой сезона. Под капотом – настоящий сюрприз для фанатов. Все подробности – совсем скоро.Читать далее
-
29.11.2025, 10:11
Десять подключаемых гибридов с самой большой электрической дальностью хода
Автопроизводители в США меняют стратегию: электромобили теряют привлекательность, а подключаемые гибриды выходят на первый план. Мы собрали десятку моделей с самой большой электрической дальностью. Узнайте, какие PHEV способны удивить и почему они становятся все популярнее. Неожиданные детали и новые тренды – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.Читать далее
-
29.11.2025, 08:12
Adria Action Sport 2026: обновленный прицеп-капля стал еще удобнее и современнее
Adria Action Sport 2026 получил свежий дизайн и новые решения. Внутри стало просторнее и светлее. Улучшена эргономика и добавлены современные опции. Модель обещает удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
29.11.2025, 07:48
Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых
Встречайте свежий прицеп Лайка для четверых. Две версии, множество опций и современный дизайн. Узнайте, чем отличается новинка от флагмана. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:31
Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года
BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.Читать далее
-
29.11.2025, 07:24
Виртуальный Ford Maverick 300T Single Cab: каким мог бы быть рабочий пикап
В сети появился необычный рендер Ford Maverick с одинарной кабиной. Такой вариант не планируется к выпуску, но идея вызвала интерес. Дизайнер предложил свою версию рабочего пикапа. Подробности и размышления о перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:01
Nixon: новый кемпер для путешествий с максимальным комфортом и индивидуальностью
Мобильный дом на колесах становится все популярнее. Кемперы Nixon созданы для тех, кто мечтает о свободе и комфорте. Узнайте, почему такие авто выбирают для приключений. Какие возможности открывает индивидуальная настройка? Оцените преимущества современного кемпера.Читать далее
-
29.11.2025, 06:38
Когда Renault создала летающий автомобиль Air4 и почему он до сих пор продается за миллион
Renault 4 стал не только культовым семейным авто, но и основой для необычных экспериментов. В 2021 году появился летающий Air4, созданный вместе с TheArsenale. Этот проект удивил даже самых искушенных фанатов. Сейчас уникальный экземпляр ищет нового владельца. Почему цена почти миллион долларов – читайте далее.Читать далее
-
29.11.2025, 06:14
Casita Discovery FM: первый двухосный фибергласовый прицеп с ванной и гибкой планировкой
Casita Travel Trailers выпустила уникальный прицеп Discovery FM длиной 24 фута. Это первый двухосный фибергласовый дом на колесах бренда. Модель получила сухую ванную, несколько вариантов планировки и подходит для круглогодичного использования. Внутри – простор, удобство и множество опций для путешествий.Читать далее
Похожие материалы
-
29.11.2025, 12:24
Toyota готовит премьеру нового суперкара GR GT с мощным V8 уже в декабре
Toyota готовит громкую премьеру: новый суперкар GR GT дебютирует уже 5 декабря. Японцы держали интригу почти четыре года. Модель обещает стать самой яркой новинкой сезона. Под капотом – настоящий сюрприз для фанатов. Все подробности – совсем скоро.Читать далее
-
29.11.2025, 10:11
Десять подключаемых гибридов с самой большой электрической дальностью хода
Автопроизводители в США меняют стратегию: электромобили теряют привлекательность, а подключаемые гибриды выходят на первый план. Мы собрали десятку моделей с самой большой электрической дальностью. Узнайте, какие PHEV способны удивить и почему они становятся все популярнее. Неожиданные детали и новые тренды – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.Читать далее
-
29.11.2025, 08:12
Adria Action Sport 2026: обновленный прицеп-капля стал еще удобнее и современнее
Adria Action Sport 2026 получил свежий дизайн и новые решения. Внутри стало просторнее и светлее. Улучшена эргономика и добавлены современные опции. Модель обещает удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
29.11.2025, 07:48
Новый прицеп Лайка для путешествий: комфорт и функциональность для четверых
Встречайте свежий прицеп Лайка для четверых. Две версии, множество опций и современный дизайн. Узнайте, чем отличается новинка от флагмана. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:31
Рендеры показали, что рестайлинг не спасет BMW 7 Series 2027 года
BMW готовит обновление для 7 Series, но революции ждать не стоит. Новая модель сохранит платформу предшественника. Внешность изменится, но не кардинально. Подробности о рестайлинге уже обсуждают в сети. Что ждет поклонников бренда – интрига сохраняется.Читать далее
-
29.11.2025, 07:24
Виртуальный Ford Maverick 300T Single Cab: каким мог бы быть рабочий пикап
В сети появился необычный рендер Ford Maverick с одинарной кабиной. Такой вариант не планируется к выпуску, но идея вызвала интерес. Дизайнер предложил свою версию рабочего пикапа. Подробности и размышления о перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 07:01
Nixon: новый кемпер для путешествий с максимальным комфортом и индивидуальностью
Мобильный дом на колесах становится все популярнее. Кемперы Nixon созданы для тех, кто мечтает о свободе и комфорте. Узнайте, почему такие авто выбирают для приключений. Какие возможности открывает индивидуальная настройка? Оцените преимущества современного кемпера.Читать далее
-
29.11.2025, 06:38
Когда Renault создала летающий автомобиль Air4 и почему он до сих пор продается за миллион
Renault 4 стал не только культовым семейным авто, но и основой для необычных экспериментов. В 2021 году появился летающий Air4, созданный вместе с TheArsenale. Этот проект удивил даже самых искушенных фанатов. Сейчас уникальный экземпляр ищет нового владельца. Почему цена почти миллион долларов – читайте далее.Читать далее
-
29.11.2025, 06:14
Casita Discovery FM: первый двухосный фибергласовый прицеп с ванной и гибкой планировкой
Casita Travel Trailers выпустила уникальный прицеп Discovery FM длиной 24 фута. Это первый двухосный фибергласовый дом на колесах бренда. Модель получила сухую ванную, несколько вариантов планировки и подходит для круглогодичного использования. Внутри – простор, удобство и множество опций для путешествий.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве