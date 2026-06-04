PHILODO Forester: почти бюджетный полноприводный электровелосипед с полной подвеской и скоростью свыше 72 км/ч

4 июня 2026, 06:38
Forester: электровелосипед с двумя моторами, скоростью 72 км/ч и запасом хода 112 км
Forester: электровелосипед с двумя моторами, скоростью 72 км/ч и запасом хода 112 км
Forester - электровелосипед с двумя моторами и пиковой мощностью 5000 Вт, способный разгоняться до 72 км/ч и преодолевать до 112 км на одной зарядке. Модель выделяется не только динамикой, но и продуманной конструкцией для сложных маршрутов.
Forester — электровелосипед, который сразу обращает на себя внимание сочетанием скорости и практичности. Два электродвигателя с суммарной пиковой мощностью 5000 Вт (номинально — 2×2000 Вт) и крутящим моментом 105 Н·м на каждом колесе позволяют уверенно преодолевать подъёмы до 45 градусов и справляться с крутыми поворотами. Максимальная скорость достигает 72,4 км/ч, что выводит модель в лидеры среди серийных электровелосипедов.
Система управления позволяет быстро переключаться между режимами работы одного или двух моторов прямо с дисплея, подстраивая поведение велосипеда под тяжёлые условия. Полуоборотная ручка газа даёт возможность ехать без педалирования, а при необходимости можно полностью отключить электропривод и использовать велосипед как обычный.
Forester оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 25 А·ч и напряжением 60 В, что обеспечивает пробег до 112 км на одной зарядке. Такой запас хода делает модель подходящей для ежедневных поездок по городу, длительных маршрутов и активного отдыха на выходных. Полная подвеска с пневматическим задним амортизатором и регулируемой вилкой с ходом до 100 мм помогает сглаживать неровности, а широкие шины CHAO YANG 26×4,0 дюйма обеспечивают надёжное сцепление и дополнительную амортизацию.
Безопасность движения обеспечивается гидравлическими дисковыми тормозами диаметром 180 мм с датчиками отключения моторов. Цветной ЖК-дисплей информирует о скорости, заряде аккумулятора и других параметрах. Встроенная светодиодная фара на 700 люмен с улучшенной светоотдачей хорошо освещает дорогу в тёмное время суток, а усиленная стойка багажника рассчитана на перевозку грузов до 150 кг.
Трансмиссия Shimano с 7 передачами, пятью уровнями помощи электромотора и круиз-контролем позволяет выбирать оптимальный режим мощности для любой ситуации. Широкое подпружиненное сиденье обеспечивает комфорт даже при длительных поездках, а конструкция велосипеда адаптирована для пользователей разного роста и комплекции.
Forester, по информации сайта производителя, стоит 1399 долларов США. Модель может заинтересовать тех, кто ищет мощный и универсальный электровелосипед для сложных маршрутов, а также для ежедневных поездок по городу. Важно отметить, что подобные характеристики встречаются редко даже среди премиальных моделей, а сочетание скорости, дальности и комфорта делает Forester лидирующим игроком на рынке электровелосипедов.
В последние годы электровелосипеды становятся всё более популярными не только среди любителей активного отдыха, но и в качестве альтернативы городскому транспорту. В России интерес к таким моделям растёт, особенно после ужесточения правил для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности — подробнее о новых требованиях можно узнать в соответствующем материале о правилах для электросамокатов в 2026 году .
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