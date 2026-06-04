PHILODO Forester: почти бюджетный полноприводный электровелосипед с полной подвеской и скоростью свыше 72 км/ч

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 06:38

Forester: электровелосипед с двумя моторами, скоростью 72 км/ч и запасом хода 112 км

Forester: электровелосипед с двумя моторами, скоростью 72 км/ч и запасом хода 112 км

PHILODO Forester: почти бюджетный полноприводный электровелосипед с полной подвеской и скоростью свыше 72 км/ч

Forester: электровелосипед с двумя моторами, скоростью 72 км/ч и запасом хода 112 км

Forester - электровелосипед с двумя моторами и пиковой мощностью 5000 Вт, способный разгоняться до 72 км/ч и преодолевать до 112 км на одной зарядке. Модель выделяется не только динамикой, но и продуманной конструкцией для сложных маршрутов.

Forester - электровелосипед с двумя моторами и пиковой мощностью 5000 Вт, способный разгоняться до 72 км/ч и преодолевать до 112 км на одной зарядке. Модель выделяется не только динамикой, но и продуманной конструкцией для сложных маршрутов.

Forester — электровелосипед, который сразу обращает на себя внимание сочетанием скорости и практичности. Два электродвигателя с суммарной пиковой мощностью 5000 Вт (номинально — 2×2000 Вт) и крутящим моментом 105 Н·м на каждом колесе позволяют уверенно преодолевать подъёмы до 45 градусов и справляться с крутыми поворотами. Максимальная скорость достигает 72,4 км/ч, что выводит модель в лидеры среди серийных электровелосипедов.

Система управления позволяет быстро переключаться между режимами работы одного или двух моторов прямо с дисплея, подстраивая поведение велосипеда под тяжёлые условия. Полуоборотная ручка газа даёт возможность ехать без педалирования, а при необходимости можно полностью отключить электропривод и использовать велосипед как обычный.

Forester оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 25 А·ч и напряжением 60 В, что обеспечивает пробег до 112 км на одной зарядке. Такой запас хода делает модель подходящей для ежедневных поездок по городу, длительных маршрутов и активного отдыха на выходных. Полная подвеска с пневматическим задним амортизатором и регулируемой вилкой с ходом до 100 мм помогает сглаживать неровности, а широкие шины CHAO YANG 26×4,0 дюйма обеспечивают надёжное сцепление и дополнительную амортизацию.

Безопасность движения обеспечивается гидравлическими дисковыми тормозами диаметром 180 мм с датчиками отключения моторов. Цветной ЖК-дисплей информирует о скорости, заряде аккумулятора и других параметрах. Встроенная светодиодная фара на 700 люмен с улучшенной светоотдачей хорошо освещает дорогу в тёмное время суток, а усиленная стойка багажника рассчитана на перевозку грузов до 150 кг.

Трансмиссия Shimano с 7 передачами, пятью уровнями помощи электромотора и круиз-контролем позволяет выбирать оптимальный режим мощности для любой ситуации. Широкое подпружиненное сиденье обеспечивает комфорт даже при длительных поездках, а конструкция велосипеда адаптирована для пользователей разного роста и комплекции.

Forester, по информации сайта производителя, стоит 1399 долларов США. Модель может заинтересовать тех, кто ищет мощный и универсальный электровелосипед для сложных маршрутов, а также для ежедневных поездок по городу. Важно отметить, что подобные характеристики встречаются редко даже среди премиальных моделей, а сочетание скорости, дальности и комфорта делает Forester лидирующим игроком на рынке электровелосипедов.

В последние годы электровелосипеды становятся всё более популярными не только среди любителей активного отдыха, но и в качестве альтернативы городскому транспорту. В России интерес к таким моделям растёт, особенно после ужесточения правил для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности — подробнее о новых требованиях можно узнать в соответствующем материале о правилах для электросамокатов в 2026 году .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Башкортостан Воронежская область Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться