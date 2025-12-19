Рефрижератор FORLAND 3: что скрывает свежая новинка? Неужели это прорыв или очередная попытка удивить рынок?

19 декабря 2025, 16:41
FORLAND 3 получил новый рефрижератор: российская премьера для бизнеса и холода
FORLAND 3 обзавелся новым рефрижератором. Российский рынок ждал этого шага. Внутри - интересные технические решения. Но есть нюансы, о которых не все знают.
На российском рынке коммерческого транспорта появилась свежая разработка - рефрижератор на базе шасси FORLAND 3. Как сообщает abiznews, проект реализован совместно с отечественным производителем кузовов ООО «СибЕвроВэн» и эксклюзивным дистрибьютором марки FORLAND в России - компанией «МБ РУС», входящей в ГК «Автодом». Новинка ориентирована на перевозку продуктов, требующих строгого температурного режима от минус 20 до плюс 5 градусов по Цельсию.
В конструкции автомобиля производители сделали ставку на долговечность и практичность. Надрамник выполнен из стали с горячим цинкованием, а стены фургона - из армированного стекловолокном пластика. Для защиты от коррозии и износа фурнитура и дверные проемы изготовлены из нержавеющей стали, а обвязка корпуса и петли - из алюминия. Пол фургона покрыт влагостойкой фанерой с антискользящим стеклопластиковым слоем, что особенно важно для перевозки скоропортящихся грузов.
Грузоподъемность рефрижератора составляет 510 килограммов при полной массе 3,5 тонны. Колесная база - 3360 миллиметров, а внутренние размеры кузова позволяют разместить до восьми европалет. Объем фургона - 17,9 кубометра, что делает его подходящим для малого и среднего бизнеса, работающего с продуктами питания и фармацевтикой.
Под капотом FORLAND 3 установлен турбодизель объемом 2,5 литра, выдающий 154 лошадиные силы и 415 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Для российских условий предусмотрены догреватель Webasto, подогрев топливного фильтра, а также системы ABS и ESC. Водительское место оборудовано мультифункциональным рулем, регулируемым по высоте и вылету, а также подрессоренным сиденьем с подогревом и вентиляцией.
Производитель уделил внимание и эксплуатационным мелочам: в комплектации есть кондиционер, круиз-контроль, а также аккумулятор повышенной мощности и улучшенная теплоизоляция кабины. Все резиновые элементы и трубки выполнены из материалов, устойчивых к низким температурам, что позволяет использовать машину даже в суровых климатических условиях.
Гарантийные обязательства выглядят внушительно: шасси защищено на 36 месяцев без ограничения пробега, фургон - на 48 месяцев или 250 тысяч километров, а холодильная установка - на 12 месяцев независимо от пробега. По информации abiznews, сервисная поддержка обеспечивается широкой дилерской сетью и наличием большинства запчастей на центральном складе.
Если Вы не знали, бренд FORLAND принадлежит китайскому автогиганту Foton Motor и специализируется на выпуске коммерческих автомобилей, в том числе грузовиков и спецтехники. В России марка активно развивается с 2022 года, делая ставку на локализацию и партнерство с отечественными производителями надстроек. Компания «МБ РУС» является эксклюзивным дистрибьютором FORLAND, а ГК «Автодом» - одним из крупнейших игроков на рынке автодилеров и сервисных услуг в стране.
