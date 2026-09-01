Идеальный автономный дом на колесах: Forland S1 с душем, кондиционером и солнечными панелями — всё включено за 2,82 млн рублей

Forland S1 2023: автодом с турбомотором, АКПП и современным оснащением

Forland S1 2023 года - это автодом с турбированным бензиновым двигателем 1.5 л, автоматической коробкой и 2WD, который выделяется продуманной комплектацией и доступной ценой. Модель может заинтересовать тех, кто ищет комфорт и автономность в поездках по стране.

Forland S1 2023 года - это автодом с турбированным бензиновым двигателем 1.5 л, автоматической коробкой и 2WD, который выделяется продуманной комплектацией и доступной ценой. Модель может заинтересовать тех, кто ищет комфорт и автономность в поездках по стране.

Автодом Forland S1 2023 года сразу обращает на себя внимание сочетанием современных технических решений и доступной стоимости. В условиях, когда спрос на мобильные дома в России стабильно растет, эта модель может стать интересным явлением для тех, кто ценит комфорт и автономность в дороге.

В основе Forland S1 - бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом (2WD). Такой тандем обеспечивает не только приемлемую динамику, но и простоту управления, что особенно важно для водителей с категорией B.

Фото: campauto.ru

Комплектация модели ориентирована на длительные путешествия: в наличии литиевые батареи емкостью 400 Ач, солнечные панели мощностью 600 Вт и инвертор на 3000 Вт. Это позволяет использовать встроенную технику - холодильник, кондиционер, индукционную плиту, СВЧ и туалет - практически без ограничений. Для автономии предусмотрен бак чистой воды на 150 литров и бак для сливной воды на 70 литров. Снаружи установлены маркизы, обеспечивающие удобство стоянок на природе.

Стоимость Forland S1 в 2 820 000 рублей за подержанный экземпляр с учетом доставки до Владивостока выглядит конкурентоспособно на фоне других предложений рынка. Для сравнения, в сегменте автодомов с автоматической коробкой и современным оснащением встречаются и более дорогие варианты, например, Adria Matrix 670 SL Axess с зимним пакетом и пятью полноценными местами , однако Forland S1 выигрывает по цене и простоте обслуживания.

Forland S1 рассчитан на тех, кто предпочитает путешествовать с комфортом, не отказываясь от занятости и при этом не переплачивая за дополнительные опции. Важно отметить, что литиевые батареи и солнечные панели позволяют экономить на стоянках и обеспечивать автономность даже вдали от цивилизации. В сегменте автодомов с АКПП и современным оборудованием эта модель выглядит как сбалансированное решение для российских условий. Если исходить из представленной информации, Forland S1 может стать приемлемым выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный автодом по разумной цене.