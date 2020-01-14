14 января 2020, 00:36
Формула 1 в 2020 году будет состоять из рекордных 22 этапов
- 137
- 0
Оргкомитет Формулы 1 опубликовал окончательное расписание Гран-при предстоящего сезона. Никогда ранее в Чемпионате не было 22 гонок. На смену этапу в Германии пришли сразу два Гран-при: в Нидерландах и, впервые, во Вьетнаме.
Ранее мы писали
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон предложил руководству компании Mercedes-Benz отказаться ...Читать далее
Предстоящий сезон будет рекордным по количеству этапов. Он состоит из 22 Гран-при. Как обычно, европейские гонки начнутся в 15.10 по местному времени. Два Гран-при стартуют на час позже сезона 2019 года: Гран-при Великобритании в 17:10 (по московскому времени) и Гран-при США в 22:10 вечера (по московскому времени). Время начала японского этапа обещают согласовать в ближайшие несколько дней.
Российский этап Формулы 1 пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Билеты уже поступили в продажу. Минимальная стоимость составляет 2 990 рублей за проход в зону свободного размещения без посадочных мест, билет рассчитан на три дня. Билеты категории VIP стоят от 25 990 рублей (места класса комфорт) до 103 990 рублей (ложа Gold).
Напомним, в сезоне 2019 года досрочно, за два этапа до окончания Чемпионата, победителем в шестой раз стал Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes. Он набрал 413 очков. Второе место досталось его партнеру по команде Валттери Боттасу (326). Третье – Максу Ферстаппену из Red Bull Racing (278). Российский пилот Даниил Квят занял 13-е место (37 баллов).
5 марта - Гран-при Австралии (Мельбурн), начало в 08:10 мск
22 марта - Гран-при Бахрейна (Сахир), начало в 18:10 мск
5 апреля - Гран-при Вьетнама (Ханой), начало в 10:10 мск
19 апреля - Гран-при Китая (Шанхай), начало в 09:10 мск
3 мая - Гран-при Нидерландов (Зандфорт), начало в 16:10 мск
10 мая - Гран-при Испании (Барселона), начало в 16:10 мск
24 мая - Гран-при Монако (Монте-Карло), начало в 16:10 мск
7 июня - Гран-при Азербайджана (Баку), начало в 15:10 мск
14 июня - Гран-при Канады (Монреаль), начало в 21:10 мск
28 июня - Гран-при Франции (Ле-Кастелле), начало в 16:10 мск
5 июля - Гран-при Австрии (Шпильберг), начало в 16:10 мск
19 июля - Гран-при Великобритании (Сильверстоун), начало в 17:10 мск
2 августа - Гран-при Венгрии (Будапешт), начало в 16:10 мск
30 августа - Гран-при Бельгии (Спа), начало в 16:10 мск
6 сентября - Гран-при Италии (Монца), начало в 16:10 мск
20 сентября - Гран-при Сингапура (Сингапур), начало в 15:10 мск
27 сентября - Гран-при России (Сочи), начало в 14:10 мск
11 октября - Гран-при Японии (Сузука)
25 октября - Гран-при США (Остин), начало в 22:10 мск
1 ноября - Гран-при Мексики (Мехико), начало в 22:10 мск
15 ноября - Гран-при Бразилии (Сан-Паулу), начало в 20:10 мск
29 ноября - Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби), начало в 16:10 мск
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Являюсь калиноводом уже 3 года. В целом машина норм. Но абгрейда необходим. Недавно заказал в интернет магазине еvasmart коврики, все качественно и быстро, вот ссылка на магазин. https:// evasmart.ru/ ?roistat=direct8_search_6952022321_evasmart&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1& ...
Не знаю ничего про салон, покупал машину в другом городе, но сервис при нем отвратительный. 1. Медленно работают. Взяли на диагностику, тянули с ней три дня. 2. Дорогой. От озвученной суммы ремонта я чуть не поседел. Не для того покупаешь китайца, чтобы такие деньги в сервисе отдавать. 3. Нечестный ...
Езжу сюда не первый год, потому что почти все устраивает. Добротный сервис, хорошо понимают марку, быстро определяют типовые неисправности, можно в некоторых случаях обойтись без диагностики. Запчастей нет никаких, все под заказ. После того как гарантия закончилась и стало можно покупать детали самому ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве