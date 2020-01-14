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14 января 2020, 00:36

Формула 1 в 2020 году будет состоять из рекордных 22 этапов

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Оргкомитет Формулы 1 опубликовал окончательное расписание Гран-при предстоящего сезона. Никогда ранее в Чемпионате не было 22 гонок. На смену этапу в Германии пришли сразу два Гран-при: в Нидерландах и, впервые, во Вьетнаме.
Формула 1 в 2020 году будет состоять из рекордных 22 этапов

Фото взято из открытых источников

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Даты этапов Чемпионата – 2020 были известны еще в декабре, сейчас оргкомитет определился со временем начала практически всех гонок, за исключением Гран-при Японии. Сложность здесь заключается в существенной разнице в часовых поясах практически со всеми основными странами-участницами. 

Предстоящий сезон будет рекордным по количеству этапов. Он состоит из 22 Гран-при. Как обычно, европейские гонки начнутся в 15.10 по местному времени. Два Гран-при стартуют на час позже сезона 2019 года: Гран-при Великобритании в 17:10 (по московскому времени) и Гран-при США в 22:10 вечера (по московскому времени). Время начала японского этапа обещают согласовать в ближайшие несколько дней.
 
Российский этап Формулы 1 пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Билеты уже поступили в продажу. Минимальная стоимость составляет 2 990 рублей за проход в зону свободного размещения без посадочных мест, билет рассчитан на три дня. Билеты категории VIP стоят от 25 990 рублей (места класса комфорт) до 103 990 рублей (ложа Gold). 

Напомним, в сезоне 2019 года досрочно, за два этапа до окончания Чемпионата, победителем в шестой раз стал Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes. Он набрал 413 очков. Второе место досталось его партнеру по команде Валттери Боттасу (326). Третье – Максу Ферстаппену из Red Bull Racing (278). Российский пилот Даниил Квят занял 13-е место (37 баллов).

5 марта - Гран-при Австралии (Мельбурн), начало в 08:10 мск
22 марта - Гран-при Бахрейна (Сахир), начало в 18:10 мск
5 апреля - Гран-при Вьетнама (Ханой), начало в 10:10 мск
19 апреля - Гран-при Китая (Шанхай), начало в 09:10 мск
3 мая - Гран-при Нидерландов (Зандфорт), начало в 16:10 мск
10 мая - Гран-при Испании (Барселона), начало в 16:10 мск
24 мая - Гран-при Монако (Монте-Карло), начало в 16:10 мск
7 июня - Гран-при Азербайджана (Баку), начало в 15:10 мск
14 июня - Гран-при Канады (Монреаль), начало в 21:10 мск
28 июня - Гран-при Франции (Ле-Кастелле), начало в 16:10 мск
5 июля - Гран-при Австрии (Шпильберг), начало в 16:10 мск
19 июля - Гран-при Великобритании (Сильверстоун), начало в 17:10 мск
2 августа - Гран-при Венгрии (Будапешт), начало в 16:10 мск
30 августа - Гран-при Бельгии (Спа), начало в 16:10 мск
6 сентября - Гран-при Италии (Монца), начало в 16:10 мск
20 сентября - Гран-при Сингапура (Сингапур), начало в 15:10 мск
27 сентября - Гран-при России (Сочи), начало в 14:10 мск
11 октября - Гран-при Японии (Сузука) 
25 октября - Гран-при США (Остин), начало в 22:10 мск
1 ноября - Гран-при Мексики (Мехико), начало в 22:10 мск
15 ноября - Гран-при Бразилии (Сан-Паулу), начало в 20:10 мск
29 ноября - Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби), начало в 16:10 мск

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Формула 1 в 2020 году будет состоять из рекордных 22 этапов
{{material_128534}}Даты этапов Чемпионата – 2020 были известны еще в декабре, сейчас оргкомитет определился со временем начала практически всех гонок, за исключением Гран-при Японии. Сложность здесь заключается в существенной разнице в часовых поясах практически со всеми основными странами-участницами. Предстоящий сезон будет рекордным по количеству этапов. Он состоит из 22 Гран-при. Как обычно, европейские гонки начнутся в 15.10 по местному времени. Два Гран-при стартуют на час позже сезона 2019 года: Гран-при Великобритании в 17:10 (по московскому времени) и Гран-при США в 22:10 вечера (по московскому времени). Время начала японского этапа обещают согласовать в ближайшие несколько дней. Российский этап Формулы 1 пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Билеты уже поступили в продажу. Минимальная стоимость составляет 2 990 рублей за проход в зону свободного размещения без посадочных мест, билет рассчитан на три дня. Билеты категории VIP стоят от 25 990 рублей (места класса комфорт) до 103 990 рублей (ложа Gold). Напомним, в сезоне 2019 года досрочно, за два этапа до окончания Чемпионата, победителем в шестой раз стал Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes. Он набрал 413 очков. Второе место досталось его партнеру по команде Валттери Боттасу (326). Третье – Максу Ферстаппену из Red Bull Racing (278). Российский пилот Даниил Квят занял 13-е место (37 баллов).5 марта - Гран-при Австралии (Мельбурн), начало в 08:10 мск22 марта - Гран-при Бахрейна (Сахир), начало в 18:10 мск5 апреля - Гран-при Вьетнама (Ханой), начало в 10:10 мск19 апреля - Гран-при Китая (Шанхай), начало в 09:10 мск3 мая - Гран-при Нидерландов (Зандфорт), начало в 16:10 мск10 мая - Гран-при Испании (Барселона), начало в 16:10 мск24 мая - Гран-при Монако (Монте-Карло), начало в 16:10 мск7 июня - Гран-при Азербайджана (Баку), начало в 15:10 мск14 июня - Гран-при Канады (Монреаль), начало в 21:10 мск28 июня - Гран-при Франции (Ле-Кастелле), начало в 16:10 мск5 июля - Гран-при Австрии (Шпильберг), начало в 16:10 мск19 июля - Гран-при Великобритании (Сильверстоун), начало в 17:10 мск2 августа - Гран-при Венгрии (Будапешт), начало в 16:10 мск30 августа - Гран-при Бельгии (Спа), начало в 16:10 мск6 сентября - Гран-при Италии (Монца), начало в 16:10 мск20 сентября - Гран-при Сингапура (Сингапур), начало в 15:10 мск27 сентября - Гран-при России (Сочи), начало в 14:10 мск11 октября - Гран-при Японии (Сузука) 25 октября - Гран-при США (Остин), начало в 22:10 мск1 ноября - Гран-при Мексики (Мехико), начало в 22:10 мск15 ноября - Гран-при Бразилии (Сан-Паулу), начало в 20:10 мск29 ноября - Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби), начало в 16:10 мск
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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