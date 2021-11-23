«Формула-1» может увеличить количество выходных дней
Фото: Игора-Драйв
Такое заявление сделал зам. полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева в рамках прошедшего 23 ноября 2021 года совещания с губернатором 47-го региона Александром Дрозденко.
По словам чиновницы, необходимо обеспечить автодром качественной логистикой для удобства пребывания участников соревнований, гостей и зрителей. Но при этом, заметила г-жа Совершаева, «важно провести все работы так, чтобы местные жители, владельцы садоводческих участков не почувствовали неудобств, связанных с организацией и проведением соревнований «Формулы-1».
Александр Дрозденко, в свою очередь, отметил важность транспортной доступности автодрома «Игора Драйв». Чтобы ее повысить, придется построить новые и реконструировать уже существующие развязки, обустроить кольцевое движение на трассах, модернизировать железнодорожные станции и подъездные автодороги, построить дополнительные парковки. Помимо этого, предстоит продумать маршруты, по которым пойдут шаттлы, а также всерьез рассмотреть вопрос использования сдвоенных электропоездов.
На самом автодроме, как заметил г-н Дрозденко, в настоящее время идут работы по моделированию транспортных потоков и организации движения. Предстоит решить вопрос с установкой шумозащитных экранов.
Со слов главы региона, не исключено, что дни соревнований, выпадающие на будни, будут объявлены в Ленинградской области выходными.
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