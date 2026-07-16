Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 20:43

Forster A 699 DVB: восемь спальных мест и новый дизайн при длине менее 7 метров

Forster A 699 DVB: восемь спальных мест и новый дизайн при длине менее 7 метров

8 спальных мест в 7 метрах: почему новый Forster A 699 DVB ломает стереотипы о семейных автодомах

Forster A 699 DVB: восемь спальных мест и новый дизайн при длине менее 7 метров

Forster A 699 DVB обновился и теперь способен разместить до восьми человек, сохраняя компактные габариты и доступную цену. Это решение выделяется на фоне рынка, где большинство автодомов рассчитаны максимум на четыре места.

Forster A 699 DVB обновился и теперь способен разместить до восьми человек, сохраняя компактные габариты и доступную цену. Это решение выделяется на фоне рынка, где большинство автодомов рассчитаны максимум на четыре места.

Европейский рынок автодомов редко предлагает модели, способные вместить большую семью без ущерба для бюджета и маневренности. На этом фоне обновлённый Forster A 699 DVB выглядит как исключение: восемь спальных мест, современный дизайн и длина менее семи метров — параметры, которые редко встречаются вместе.

Производитель Forster давно известен практичным подходом к планировке и стремлением сделать автодома доступными для семейных поездок. В новой версии A 699 инженеры DVB обеспечили максимальное использование внутреннего пространства без увеличения стоимости. Это решение особенно актуально сейчас, когда большинство конкурентов ограничиваются четырьмя спальными местами и демонстрируют более высокие цены.

Фото: Foster / daily-motor

Внешний облик автодома заметно изменился: надкабинная часть теперь имеет выраженный наклон назад, что не только делает автомобиль более обтекаемым, но и увеличивает высоту салона до 2,04 метра. Новые боковые юбки, переработанная задняя часть со встроенным холодильником и светодиодные фонари освежают внешность модели.

Главное же — внутренняя компоновка. Над кабиной расположено полноценное двуспальное место, ещё одна стационарная кровать находится в задней части, а обеденная зона легко трансформируется в дополнительное спальное место. В результате Forster A 699 DVB рассчитан на восемь человек, что особенно важно для больших семей или тех, кто путешествует с компанией друзей и детей. Такой подход позволяет не жертвовать вместимостью ради просторной душевой или кухни, что часто бывает критично для российских автолюбителей.

Интерьер выполнен в стиле последних полуинтегрированных моделей бренда: светлые панели под дерево, белые фасады шкафов, отсутствие ручек на верхних шкафчиках и полки с рисунками, расположенные напротив спальной зоны. Светодиодная подсветка создаёт ощущение уюта и современности, а увеличенное количество мест для хранения делает поездки более комфортными.

В основе автодома — шасси Ford Transit со 165-сильным турбодизелем и автоматической коробкой передач. Уже в комплектации Travel-Line предусмотрены увеличенная входная дверь с центральным замком, камера заднего вида, затемняющие шторки, крепления Isofix и большой потолочный люк. Практичность обеспечивают вместительный задний гараж с низкой погрузочной высотой, холодильник на 137 литров, баки для воды на 100 литров и санузел с душем и кассетным туалетом. За отопление отвечает система Truma Combi 4, а для зимнего использования доступны дополнительные пакеты с усиленным обогревом, утеплённой лестницей и подогревом пола.

Интересно, что в Европе подобные решения встречаются нечасто, а в России спрос на такие автодома только начинает расти. Как отмечают эксперты, компактные модели с большим количеством спальных мест могут стать альтернативой семейным поездкам на поезде или в плацкартных вагонах. Кстати, о том, почему европейские купейные вагоны не прижились на российских железных дорогах, можно узнать о причинах формирования ночных перевозок .

Упомянутые марки: Ford
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