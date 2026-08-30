Идеальный дом на колесах 2027: 3,5 тонны, 85 л воды и революционная Vario-душевая

30 августа 2026, 06:04
Forster Vantasy 636 EB 2027: обновленный интерьер и новые решения для путешествий
Forster Vantasy 636 EB 2027: обновленный интерьер и новые решения для путешествий
В 2027 году Forster Vantasy 636 EB выходит с полностью переработанным интерьером, сохраняя доступную цену и компактные размеры. Новая планировка и улучшенные материалы делают модель особенно актуальной для европейских путешественников и ценителей функциональности.
Обновление Forster Vantasy 636 EB 2027 года привлекло внимание не только поклонников автотуризма, но и экспертов рынка. В условиях, когда компактные дома на колесах становятся все более востребованными, производитель сделал ставку на комбинацию удобств и продуманного пространства.
Внешне модель получила новый серый окрас с яркими оранжевыми акцентами, который сразу выделил ее среди конкурентов. Однако главные перемены — внутри. Интерьер полностью переработан: светлые составляющие, минималистичная фурнитура и прямые линии создают ощущение простора и современности. Мебель стала компактнее, а система хранения - удобной, что особенно важно для путешествий вдвоем.
Планировка осталась прежней: две раздельные кровати превращаются в большой спальный отсек или свободное место для перевозки велосипедов. Теперь подъемная кровать оснащена газовыми упорами, что позволяет легко управлять конструкцией одной руки. В спальне появились мягкие панели и отделка под кожух, а также дополнительные USB-розетки и светильники для чтения.
Существенно изменился и санузел. Раковина на поворотной стенке закрывает унитаз и открывает полноценную душевую.
Кухонная зона стала эргономичнее: холодильник вынесен в боковую часть, рабочая поверхность увеличена за счет новых компонентов плиты и мойки. Обеденный стол теперь состоит из трёх секций, что позволяет гибко использовать пространство. Объем питьевой воды - 85 литров, технической - 90 литров, отопление и горячая вода подаются системой Truma Combi на дизеле.
Максимально допустимая масса - 3 500 кг, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Базовая цена - 52 500 евро, и это по-прежнему одно из самых доступных предложений в сегменте. Как отмечают эксперты, именно сочетание цены, качества и продуманной эргономики делает Vantasy 636 EB интересным выбором для автопутешественников.
Для сравнения, на рынке уже есть компактные решения для автотуризма, такие как мини-прицепы, о которых недавно рассказывали в материале о возможностях и ценах прицепа БЕЛКА . Однако полноценный автодом с таким уровнем оснащения и комфорта остается редкостью в своем классе.
В целом обновленный Forster Vantasy 636 EB 2027 года выглядит как ответ на запросы рынка: компактность, функциональность, современный дизайн и доступная цена. Для тех, кто ищет универсальное решение для путешествий по Европе и России, эта модель может стать разумным выбором.
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