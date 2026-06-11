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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 00:19

Форум «АСП-2026» в Москве: новые тренды сервиса и рынка авто с пробегом

Форум «АСП-2026» в Москве: новые тренды сервиса и рынка авто с пробегом

Дилеры и представители автосервисов встретятся в Москве на форуме «АСП-2026»

Форум «АСП-2026» в Москве: новые тренды сервиса и рынка авто с пробегом

Уже 17 июня в столице соберутся ключевые игроки автобизнеса на форуме «АСП-2026». Более 20 экспертов обсудят, как изменился рынок автомобилей с пробегом, сервис и финансы. Почему это событие может повлиять на работу дилеров и сервисных центров - в нашем материале.

Уже 17 июня в столице соберутся ключевые игроки автобизнеса на форуме «АСП-2026». Более 20 экспертов обсудят, как изменился рынок автомобилей с пробегом, сервис и финансы. Почему это событие может повлиять на работу дилеров и сервисных центров - в нашем материале.

Российский рынок автомобилей с пробегом и сервисных услуг переживает заметные перемены, и именно поэтому форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», который пройдет в Москве 17 июня, вызывает особый интерес у профессионалов отрасли. В условиях, когда дилеры и сервисные компании ищут новые пути развития, подобные мероприятия становятся площадкой для обмена опытом и поиска решений актуальных проблем.

В программе форума - пленарные сессии с участием более 20 спикеров, каждый из которых поделится свежими взглядами на ключевые вопросы: как изменились подходы к продаже автомобилей с пробегом, какие инструменты маркетинга работают в 2026 году, и что происходит с финансированием в условиях нестабильной экономики. Особое внимание уделят сервису - от новых стандартов обслуживания до внедрения цифровых технологий.

Традиционно агентство «АВТОСТАТ» организует круглые столы, где участники смогут не только обсудить острые вопросы, но и разобрать реальные кейсы из практики. Такой формат позволяет дилерам, дистрибьюторам, представителям банков и страховых компаний, а также маркетологам обменяться опытом и получить обратную связь по самым насущным темам.

Нетворкинг стал визитной карточкой подобных форумов. В неформальной обстановке участники заводят новые знакомства, обсуждают совместные проекты и находят партнеров для развития бизнеса. Важно, что на мероприятии собираются представители самых разных сегментов рынка, что создает уникальную атмосферу для обмена мнениями и поиска нестандартных решений.

В рамках форума также пройдет специализированная выставка, где будут представлены новейшие технологии и решения для автосервиса и торговли автомобилями. Здесь можно познакомиться с продуктами, которые уже сегодня помогают компаниям оптимизировать процессы и повышать эффективность работы. По опыту прошлых лет, такие выставки становятся местом, где заключаются важные контракты и обсуждаются перспективные направления развития.

По имеющимся данным, российский рынок автомобилей с пробегом в последние годы демонстрирует устойчивый рост, несмотря на внешние вызовы. Сервисные компании активно внедряют цифровые инструменты, а дилеры ищут новые форматы взаимодействия с клиентами. Форум «АСП-2026» может стать отправной точкой для появления новых партнерств и внедрения передовых практик, которые позволят участникам рынка быстрее адаптироваться к меняющимся условиям.

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