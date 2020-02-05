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5 февраля 2020, 17:44

Форум Blockchain Life 2020 соберет 5 000 участников

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22 и 23 апреля в Москве пройдет крупнейшее в Европе мероприятие, посвященное блокчейну, криптовалютам и майнингу. Участниками форума Blockchain Life 2020 станут порядка 5 000 специалистов из 70 стран мира.
Форум Blockchain Life 2020 соберет 5 000 участников

Фото: пресс-служба форума Blockchain Life 2020

Форум Blockchain Life 2020 соберет экспертов и известных игроков рынка криптовалют со всего мира. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов и представители государственной власти.

Мероприятие будет интересно как профессионалам, так и тем, кто просто хочет познакомиться с одной из самых перспективных областей современной экономики. Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджерами ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.

На форуме будет обсуждаться развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Форум - это новая общедоступная площадка для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.

Вот лишь некоторые спикеры Blockchain Life 2020:

  • Ян Балина (основатель и CEO Token Metrics, блогер и инвестор);
  • Руслан Енсебаев (вице-министр финансов Республики Казахстан);
  • Хоселит Рамирез (глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);
  • Сергей Хитров (основатель Listing.help);
  • Артур Азизов (основатель B2Broker);
  • Александр Бородич (основатель Universa);
  • Рауан Хассан (VP TradingView);
  • Артем Калихов (CPO Waves);
  • Булет Калиев (руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);
  • Николай Муханов (CEO S7 TechLab);
  • Александр Трещёв (юрист)

Организаторами форума выступают ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономики Ideo.one. 5-й международный форму по блокчейну состоится в Москве 22 и 23 апреля 2020 года в Music Media Dome, расположенном по адресу: шоссе Энтузиастов, 5 строение 2. Узнать подробнее о мероприятии, выбрать свой вариант участия и купить билет по акционной цене можно на сайте Blockchain Life 2020.

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Отзывы по теме
Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
Азат
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Форум Blockchain Life 2020 соберет 5 000 участников
Форум Blockchain Life 2020 соберет экспертов и известных игроков рынка криптовалют со всего мира. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов и представители государственной власти.Мероприятие будет интересно как профессионалам, так и тем, кто просто хочет познакомиться с одной из самых перспективных областей современной экономики. Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджерами ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.На форуме будет обсуждаться развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Форум - это новая общедоступная площадка для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.Вот лишь некоторые спикеры Blockchain Life 2020:Ян Балина (основатель и CEO Token Metrics, блогер и инвестор);Руслан Енсебаев (вице-министр финансов Республики Казахстан); Хоселит Рамирез (глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);Сергей Хитров (основатель Listing.help);Артур Азизов (основатель B2Broker);Александр Бородич (основатель Universa);Рауан Хассан (VP TradingView);Артем Калихов (CPO Waves); Булет Калиев (руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);Николай Муханов (CEO S7 TechLab);Александр Трещёв (юрист) Организаторами форума выступают ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономики Ideo.one. 5-й международный форму по блокчейну состоится в Москве 22 и 23 апреля 2020 года в Music Media Dome, расположенном по адресу: шоссе Энтузиастов, 5 строение 2. Узнать подробнее о мероприятии, выбрать свой вариант участия и купить билет по акционной цене можно на сайте Blockchain Life 2020.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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