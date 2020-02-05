5 февраля 2020, 17:44
Форум Blockchain Life 2020 соберет 5 000 участников
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22 и 23 апреля в Москве пройдет крупнейшее в Европе мероприятие, посвященное блокчейну, криптовалютам и майнингу. Участниками форума Blockchain Life 2020 станут порядка 5 000 специалистов из 70 стран мира.
Фото: пресс-служба форума Blockchain Life 2020
Форум Blockchain Life 2020 соберет экспертов и известных игроков рынка криптовалют со всего мира. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов и представители государственной власти.
Мероприятие будет интересно как профессионалам, так и тем, кто просто хочет познакомиться с одной из самых перспективных областей современной экономики. Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджерами ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.
На форуме будет обсуждаться развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Форум - это новая общедоступная площадка для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.
Вот лишь некоторые спикеры Blockchain Life 2020:
Организаторами форума выступают ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономики Ideo.one. 5-й международный форму по блокчейну состоится в Москве 22 и 23 апреля 2020 года в Music Media Dome, расположенном по адресу: шоссе Энтузиастов, 5 строение 2. Узнать подробнее о мероприятии, выбрать свой вариант участия и купить билет по акционной цене можно на сайте Blockchain Life 2020.
Мероприятие будет интересно как профессионалам, так и тем, кто просто хочет познакомиться с одной из самых перспективных областей современной экономики. Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджерами ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.
На форуме будет обсуждаться развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Форум - это новая общедоступная площадка для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.
Вот лишь некоторые спикеры Blockchain Life 2020:
- Ян Балина (основатель и CEO Token Metrics, блогер и инвестор);
- Руслан Енсебаев (вице-министр финансов Республики Казахстан);
- Хоселит Рамирез (глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);
- Сергей Хитров (основатель Listing.help);
- Артур Азизов (основатель B2Broker);
- Александр Бородич (основатель Universa);
- Рауан Хассан (VP TradingView);
- Артем Калихов (CPO Waves);
- Булет Калиев (руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);
- Николай Муханов (CEO S7 TechLab);
- Александр Трещёв (юрист)
Организаторами форума выступают ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономики Ideo.one. 5-й международный форму по блокчейну состоится в Москве 22 и 23 апреля 2020 года в Music Media Dome, расположенном по адресу: шоссе Энтузиастов, 5 строение 2. Узнать подробнее о мероприятии, выбрать свой вариант участия и купить билет по акционной цене можно на сайте Blockchain Life 2020.
Комментарии
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20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
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19.12.2019, 10:20
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10.12.2019, 20:19
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19.11.2019, 06:39
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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