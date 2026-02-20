LADA, JAC или Isuzu: кто сохранит цену лучше по итогам 2025 года?

Форум ForAuto – 2026: главные награды и прогнозы авторынка России

26 февраля в Москве пройдет 16-й ежегодный форум «ForAuto – 2026». Агентство «АВТОСТАТ» подведет итоги года и вручит премию за лучшую остаточную стоимость автомобилей. Эксперты обсудят тренды рынка, импорта, кредитования и дадут прогнозы на будущее.

Уже скоро профессиональное автомобильное сообщество получит ответы на вопросы, волнующие каждого владельца и участника отрасли. 26 февраля агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве масштабное мероприятие — 16-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Это событие станет ключевой площадкой для обсуждения состояния отрасли в новом году.

Одним из самых ожидаемых моментов программы станет объявление победителей 12-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости (Residual value)». Эксперты агентства ежеквартально проводят тщательные исследования по сохранности цены автомобилей. Уже подготовлен новый рейтинг по итогам 2025 года, на основе которого будут названы лучшие модели среди 3-летних машин. Именно трехлетний возраст считается одним из самых важных рубежей для оценки ликвидности автомобиля на вторичном рынке.

Интрига сохраняется до последнего момента. Известно, что в третьем квартале прошлого года наибольший индекс RV в сегменте китайских автомобилей получил кроссовер JAC S3. По итогам второго квартала в категории отечественных моделей лидером стал универсал LADA Vesta SW Cross. А вот Isuzu D-Max первенствовал в первом квартале среди пикапов. Какие же модели окажутся лучшими по сохранности остаточной стоимости в целом за 2025 год? Ответ на этот вопрос будет дан непосредственно на форуме.

Помимо награждения, в программе форума запланировано несколько содержательных блоков. Участники обсудят ситуацию на рынке, вопросы производства и импорта, сегмент автомобилей с пробегом и коммерческого транспорта. Отдельное внимание уделяется финансовым инструментам: кредитованию, страхованию и лизингу. Также вместе с экспертами гости попытаются оценить ситуацию в экономике страны и других отраслях, что критически важно для понимания контекста развития автобизнеса.

Мероприятие будет поделено на пять разных потоков, что позволит охватить максимум тем и обеспечить продуктивный диалог между участниками. В форуме примет участие более 800 человек, включая представителей ведущих компаний отрасли. Таким образом, 26 февраля станет днем, когда станут известны не только имена победителей премии, но и векторы развития российского автомобильного рынка на ближайшую перспективу.