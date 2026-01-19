16-й форум «ForAuto» предскажет будущее российского авторынка: все тренды на крупнейшем автосаммите

19 января 2026, 17:18
Форум «ForAuto – 2026» раскроет ключевые тренды российского авторынка
26 февраля Москва взорвется автотрендами! «ForAuto-2026» от «АВТОСТАТ»: макроэкономика, итоги 2025, прогнозы рынка, премия Residual Value и 5 потоков – от AI до логистики. Не упустите шанс изменить свой бизнес! Регистрация открыта.
Агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 16-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Узнайте прогнозы на 2026 год, итоги 2025-го и главных победителей премии Residual Value. Мероприятие состоится 26 февраля 2026 года в Москве и соберет экспертов автобизнеса для обсуждения актуальных вызовов и возможностей. Форум обещает стать ключевой площадкой для анализа рынка на фоне меняющейся макроэкономики.
Обзор программы
Форум откроется обзором российской макроэкономики на начало 2026 года и ее влияния на автомобильный рынок. Участники рассмотрят итоги продаж в 2025 году и представят прогнозы развития на основе данных «АВТОСТАТ». Особое внимание уделят трендам, таким как цифровизация и импортозамещение.
Программа разделена на пять параллельных потоков. В залах параллельно пройдут сессии по производству автомобилей, логистике и перевозке машин, лизингу с кредитованием, спецтехнике и автосервису. Также обсудят роль AI и IT-инструментов в автобизнесе.
Премия Residual Value
Традиционно состоится вручение премии «Residual value – 2026» за сохранность остаточной стоимости автомобилей. Награда учреждена «АВТОСТАТ» и подведет итоги надежности моделей на вторичном рынке. Это событие ежегодно привлекает внимание дилеров и аналитиков.
Почему стоит посетить
Форум «ForAuto – 2026» – это не только прогнозы, но и нетворкинг для лидеров отрасли. Участники получат эксклюзивные инсайты по рынку, включая статистику продаж и тенденции. Регистрация уже открыта на сайте организатора.
Похожие материалы
-
15.01.2026, 16:06
В Оренбурге продают почти новый Volvo S40 с пробегом 22 тысячи км по цене новой Granta
В Оренбурге выставлен на продажу уникальный Volvo S40 2003 года. Пробег - всего 22 тысячи километров. Цена сопоставима с новой Lada Granta. Почему автомобиль так хорошо сохранился и что известно о его истории - в нашем материале.Читать далее
-
12.01.2026, 08:16
32 автобренда одновременно переписали прайсы — кто подорожал сильнее всех?
Новый год в России начался с ценового шока на авторынке. Десятки брендов одновременно переписали прайсы — и это не просто «инфляционная поправка». Что спровоцировало массовое подорожание и какие марки удивили больше всего?Читать далее
-
12.01.2026, 07:31
Немецкий ветеран 1968 года превратился в автодом за 3,3 млн рублей
За цену нового китайского кроссовера можно купить не просто автомобиль, а настоящий дом на колёсах с историей. Шестьдесят лет, полный привод и кузов в полоску — что скрывает этот немецкий ветеран?Читать далее
-
07.01.2026, 14:57
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Пять лет назад битва за рынок компактных кроссоверов бушевала не на жизнь, а на смерть. Сегодня на вторичном рынке остались только выжившие. Кто из некитайских SUV-B по-прежнему достоин внимания — и сколько стоят сейчас?Читать далее
-
04.01.2026, 23:33
Крупнейший российский каршеринг лишился «комфортного» уровня надёжности
Крупнейший российский каршеринг «Делимобиль» оказался в центре внимания финансового рынка. Рейтинговое агентство резко изменило оценку компании — и это может повлиять не только на её финансы, но и на будущее всего сервиса аренды авто.Читать далее
-
21.12.2025, 22:19
«Это временно» — Путин о росте утилизационного сбора
Повышение утилизационного сбора вызвало бурную реакцию автовладельцев. Но что на самом деле сказал президент? И почему мера, призванная поддержать технологическое развитие, затронула не тех, кого ожидали?Читать далее
-
19.12.2025, 09:16
Праздничный стиль на бездорожье: взгляните на Jeep в рождественском свитере
Под Рождество владельцам Jeep дарят не подарки под ёлку, а настоящий «свитер» на кузов. Что это за броня с праздничным узором, как она крепится без следов и почему уже стала хитом SEMA — расскажем в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 09:56
Дилеры Казахстана продали рекордное количество автомобилей в истории
Рынок новых автомобилей в Казахстане бьёт рекорды — и это ещё до самого горячего месяца года. Кто лидирует в гонке продаж, какие бренды удивили, и почему общее число машин на дорогах вдруг сократилось почти на миллион?Читать далее
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее
-
16.12.2025, 10:22
OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями
В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.Читать далее
