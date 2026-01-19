16-й форум «ForAuto» предскажет будущее российского авторынка: все тренды на крупнейшем автосаммите

Форум «ForAuto – 2026» раскроет ключевые тренды российского авторынка

26 февраля Москва взорвется автотрендами! «ForAuto-2026» от «АВТОСТАТ»: макроэкономика, итоги 2025, прогнозы рынка, премия Residual Value и 5 потоков – от AI до логистики. Не упустите шанс изменить свой бизнес! Регистрация открыта.

Агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 16-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Узнайте прогнозы на 2026 год, итоги 2025-го и главных победителей премии Residual Value. Мероприятие состоится 26 февраля 2026 года в Москве и соберет экспертов автобизнеса для обсуждения актуальных вызовов и возможностей. Форум обещает стать ключевой площадкой для анализа рынка на фоне меняющейся макроэкономики.



Обзор программы

Форум откроется обзором российской макроэкономики на начало 2026 года и ее влияния на автомобильный рынок. Участники рассмотрят итоги продаж в 2025 году и представят прогнозы развития на основе данных «АВТОСТАТ». Особое внимание уделят трендам, таким как цифровизация и импортозамещение.



Программа разделена на пять параллельных потоков. В залах параллельно пройдут сессии по производству автомобилей, логистике и перевозке машин, лизингу с кредитованием, спецтехнике и автосервису. Также обсудят роль AI и IT-инструментов в автобизнесе.



Премия Residual Value

Традиционно состоится вручение премии «Residual value – 2026» за сохранность остаточной стоимости автомобилей. Награда учреждена «АВТОСТАТ» и подведет итоги надежности моделей на вторичном рынке. Это событие ежегодно привлекает внимание дилеров и аналитиков.



Почему стоит посетить

Форум «ForAuto – 2026» – это не только прогнозы, но и нетворкинг для лидеров отрасли. Участники получат эксклюзивные инсайты по рынку, включая статистику продаж и тенденции. Регистрация уже открыта на сайте организатора.