Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

19 января 2026, 17:18

16-й форум «ForAuto» предскажет будущее российского авторынка: все тренды на крупнейшем автосаммите

Агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 16-й ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Узнайте прогнозы на 2026 год, итоги 2025-го и главных победителей премии Residual Value. Мероприятие состоится 26 февраля 2026 года в Москве и соберет экспертов автобизнеса для обсуждения актуальных вызовов и возможностей. Форум обещает стать ключевой площадкой для анализа рынка на фоне меняющейся макроэкономики.

Обзор программы
Форум откроется обзором российской макроэкономики на начало 2026 года и ее влияния на автомобильный рынок. Участники рассмотрят итоги продаж в 2025 году и представят прогнозы развития на основе данных «АВТОСТАТ». Особое внимание уделят трендам, таким как цифровизация и импортозамещение. 

Программа разделена на пять параллельных потоков. В залах параллельно пройдут сессии по производству автомобилей, логистике и перевозке машин, лизингу с кредитованием, спецтехнике и автосервису. Также обсудят роль AI и IT-инструментов в автобизнесе.

Премия Residual Value
Традиционно состоится вручение премии «Residual value – 2026» за сохранность остаточной стоимости автомобилей. Награда учреждена «АВТОСТАТ» и подведет итоги надежности моделей на вторичном рынке. Это событие ежегодно привлекает внимание дилеров и аналитиков. 

Почему стоит посетить
Форум «ForAuto – 2026» – это не только прогнозы, но и нетворкинг для лидеров отрасли. Участники получат эксклюзивные инсайты по рынку, включая статистику продаж и тенденции. Регистрация уже открыта на сайте организатора.

