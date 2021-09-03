3 сентября 2021, 15:11
Фото экстремального Subaru Forester Wilderness с дорожным просветом 234 мм
Компания Subaru поделилась официальными фотографиями и техническими подробностями о втором представителе линейки Wilderness. Кроссовер Forester обзавелся перекалиброванной подвеской, из-за чего клиренс вырос до 234 мм.
Дарья Климова Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Благодаря новым пружинам и амортизаторам дорожный просвет увеличился на 13 мм до 234 мм. Под капотом установлен 2,5-литровый оппозитный «атмосферник» мощностью 185 л.с. (239 Нм), который сочетается с вариатором с более короткой первой передачей, а соотношение главной передачи увеличено с 3,7:1 до 4,11:1. Привод – постоянный полный. В США Forester Wilderness стоит от 33 тысяч долларов (2,4 млн рублей по актуальному курсу).
Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р)
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